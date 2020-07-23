***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Kredi Kullanımı
23.07.2020 10:10
***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Kredi Kullanımı )
Türkçe
Kredi Kullanımı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Alınan Kredi Tablosu
Açıklamalar
Kurucusu olduğumuz NPP fon kodlu QNB FİNANS PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON nakit bakiyesinin sehven yanlış hesaplanmasından dolayı aşım meydana gelmiştir. Aşım piyasa kapandıktan sonra fark edilmiş olup, bu nedenle QNB Finans Yatırım tarafından 1.330.227,65 usd eksi bakiyeyi kapatmak adına fon adına kredi kullanılmıştır.
Alınan Kredi Tablosu
Kredi Alınan Kuruluş Kredi Tutarı Kredi Para Birimi Faiz Oranı (%) Alındığı Tarih Geri Ödeneceği Tarih Krediye İlişkin Ek Bilgi
QNB FİNANSYATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 1.330.227 USD % 0 21/07/2020 22/07/2020 -
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/861298
BIST
10:53119.196
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 1.116,32
|Açılış
|: 118.714
|
|Önceki Kapanış
|: 118.080
|
119.259
En Düşük
118.585
10:536,8500
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0012
|Açılış
|: 6,8950
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8910
|
6,8526
En Düşük
6,8309
10:537,9370
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0101
|Açılış
|: 7,9450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8600
|
7,9440
En Düşük
7,9056
10:53412,79
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,43
|Açılış
|: 412,79
|
|Önceki Kapanış
|: 412,36
|
413,19
En Düşük
410,01
BIST En Aktif Hisseler
|ALKA
|13,09
|17.576.789
|% 10,00
|
|PKENT
|592,90
|1.541.540
|% 10,00
|
|UFUK
|8,26
|117.176
|% 9,99
|
|KLNMA
|52,25
|4.888.562
|% 9,95
|
|FRIGO
|29,62
|1.387.134
|% 9,95
|
|KPHOL
|4,32
|169.625
|% -10,00
|
|DERAS
|5,83
|33.935.945
|% -5,36
|
|DENGE
|2,07
|213.251
|% -4,17
|
|DOBUR
|20,72
|212.794
|% -3,54
|
|KUTPO
|40,02
|16.056.176
|% -3,43
|
|ASELS
|34,38
|607.172.409
|% 1,90
|
|ISFIN
|4,27
|395.366.674
|% 3,64
|
|EKGYO
|2,35
|387.864.912
|% -0,84
|
|ALKIM
|14,11
|183.953.218
|% 9,89
|
|IHLGM
|1,77
|156.934.267
|% 2,31
|
|EKGYO
|2,35
|387.864.912
|% -0,84
|
|ISFIN
|4,27
|395.366.674
|% 3,64
|
|IHLGM
|1,77
|156.934.267
|% 2,31
|
|GSDHO
|2,42
|117.168.527
|% 0,83
|
|KRDMD
|3,16
|150.378.921
|% 1,28
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6813
|8,7249
|% -0,21
|
|Frank
|7,3453
|7,3895
|% 0,08
|
|Riyal
|1,8203
|1,8294
|% -0,06
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.876
|1.876
|4,69
|
|Altın Gr.
|413
|413
|0,68
|
|Cumhuriyet
|2.682
|2.704
|6,70
|
|Tam
|2.763
|2.775
|6,80
|
|Yarım
|1.341
|1.357
|3,40
|
|Çeyrek
|673
|680
|1,70
|
|Gümüş.Ons
|22,77
|22,82
|-0,21
|
|Gümüş Gr.
|5,01
|5,02
|-0,05
|
|B. Petrol
|44,47
|44,47
|0,19
|
Seans Raporu
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-
11:03XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 1198, 71 artarak (% 0.90 ) 134, 902
-
11:03
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi EKGYO, ISFIN, IHLGM
-
11:03
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, ALKA, PKENT
-
11:03
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse ASELS, ISFIN, EKGYO
-
11:03XU100
Endeks 119, 177 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 93 üstünde . İşlem hacmi 4, 413.00 milyon TL de