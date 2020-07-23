***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Kredi Kullanımı









***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Kredi Kullanımı )TürkçeKredi KullanımıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAlınan Kredi TablosuAçıklamalarKurucusu olduğumuz NPP fon kodlu QNB FİNANS PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON nakit bakiyesinin sehven yanlış hesaplanmasından dolayı aşım meydana gelmiştir. Aşım piyasa kapandıktan sonra fark edilmiş olup, bu nedenle QNB Finans Yatırım tarafından 1.330.227,65 usd eksi bakiyeyi kapatmak adına fon adına kredi kullanılmıştır.Alınan Kredi TablosuKredi Alınan Kuruluş Kredi Tutarı Kredi Para Birimi Faiz Oranı (%) Alındığı Tarih Geri Ödeneceği Tarih Krediye İlişkin Ek BilgiQNB FİNANSYATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 1.330.227 USD % 0 21/07/2020 22/07/2020 -http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/861298BIST