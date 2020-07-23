***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Kredi Kullanımı
23.07.2020 10:32
***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Kredi Kullanımı )
Türkçe
Kredi Kullanımı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Alınan Kredi Tablosu
Açıklamalar
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Alınan Kredi Tablosu
Kredi Alınan Kuruluş Kredi Tutarı Kredi Para Birimi Faiz Oranı (%) Alındığı Tarih Geri Ödeneceği Tarih Krediye İlişkin Ek Bilgi
.QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş 1.330.227 USD % 0 21/07/2020 22/07/2020 -
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/861304
BIST
10:52119.193
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 1.112,79
|Açılış
|: 118.714
|
|Önceki Kapanış
|: 118.080
|
119.259
En Düşük
118.585
10:526,8496
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0016
|Açılış
|: 6,8950
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8910
|
6,8526
En Düşük
6,8309
10:527,9376
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0107
|Açılış
|: 7,9450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8600
|
7,9440
En Düşük
7,9056
10:52412,88
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,52
|Açılış
|: 412,88
|
|Önceki Kapanış
|: 412,36
|
413,19
En Düşük
410,01
BIST En Aktif Hisseler
|ALKA
|13,09
|17.668.877
|% 10,00
|
|PKENT
|592,90
|1.543.912
|% 10,00
|
|UFUK
|8,26
|117.176
|% 9,99
|
|KLNMA
|52,25
|4.922.368
|% 9,95
|
|FRIGO
|29,62
|1.387.134
|% 9,95
|
|KPHOL
|4,32
|169.625
|% -10,00
|
|DERAS
|5,76
|36.203.894
|% -6,49
|
|DENGE
|2,07
|213.251
|% -4,17
|
|KUTPO
|39,88
|16.600.912
|% -3,76
|
|LINK
|27,58
|2.288.244
|% -3,23
|
|ASELS
|34,40
|618.597.093
|% 1,96
|
|ISFIN
|4,28
|432.869.546
|% 3,88
|
|EKGYO
|2,36
|389.838.914
|% -0,41
|
|ALKIM
|13,99
|211.982.656
|% 8,96
|
|IHLGM
|1,77
|160.136.503
|% 2,31
|
|EKGYO
|2,36
|389.838.914
|% -0,41
|
|ISFIN
|4,28
|432.869.546
|% 3,88
|
|IHLGM
|1,77
|160.136.503
|% 2,31
|
|KRDMD
|3,15
|156.711.468
|% 0,96
|
|GSDHO
|2,43
|118.614.318
|% 1,25
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6840
|8,7275
|% -0,18
|
|Frank
|7,3461
|7,3903
|% 0,09
|
|Riyal
|1,8205
|1,8296
|% -0,05
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.875
|1.876
|4,03
|
|Altın Gr.
|413
|413
|0,24
|
|Cumhuriyet
|2.680
|2.702
|4,10
|
|Tam
|2.760
|2.772
|4,20
|
|Yarım
|1.340
|1.356
|2,10
|
|Çeyrek
|672
|679
|1,10
|
|Gümüş.Ons
|22,74
|22,79
|-0,24
|
|Gümüş Gr.
|5,00
|5,01
|-0,06
|
|B. Petrol
|44,40
|44,40
|0,12
|