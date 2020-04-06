***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
06.04.2020 15:51
***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
QNB Finans Portföy Dow Jones İstanbul 20 Hisse Senedi Yoğun Borsa Yatırım Fonu'nun 06/04/2020 tarihi itibariyle portföyünde bulunan hisse senetlerinin sermaye arttırım bilgileri aşağıda tarafınıza sunulmaktadır. Yatırımcılarımızın fonun resmi sitesi olan www.djist.com adresinden detaylı bilgi alabileceklerini saygılarımızla arz ederiz. Tarih Hisse Oran Temettü Tutarı Nominal 08/04/2020 KCHOL 20.9500000 21.456,99 102.420
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/835203
BIST
17:1291.932
En Yüksek
|Değişim
|: 2,66%
|| 2.379,52
|Açılış
|: 90.989
|
|Önceki Kapanış
|: 89.553
|
91.932
En Düşük
90.631
17:126,7572
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0230
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7900
En Düşük
6,7161
17:127,2999
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0130
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,3371
En Düşük
7,2586
17:12359,24
En Yüksek
|Değişim
|: 2,47%
|| 8,67
|Açılış
|: 359,24
|
|Önceki Kapanış
|: 350,57
|
359,91
En Düşük
348,06
BIST En Aktif Hisseler
|GSRAY
|2,20
|195.864.117
|% 10,00
|
|IHEVA
|2,20
|18.841.254
|% 10,00
|
|BURVA
|14,41
|237.186
|% 10,00
|
|OSTIM
|1,65
|33.769.881
|% 10,00
|
|TDGYO
|2,97
|2.775.296
|% 10,00
|
|RALYH
|7,20
|1.984.645
|% -10,00
|
|INFO
|5,79
|23.946.318
|% -9,39
|
|MTRYO
|2,53
|36.061.288
|% -9,32
|
|EGCYO
|0,35
|250.465
|% -7,89
|
|IHGZT
|4,30
|41.632
|% -4,44
|
|SASA
|9,26
|544.132.749
|% 9,98
|
|GARAN
|7,70
|536.866.667
|% 2,12
|
|THYAO
|9,19
|519.088.582
|% 2,91
|
|PETKM
|3,46
|473.377.692
|% 1,47
|
|ASELS
|23,72
|357.098.124
|% 2,24
|
|PETKM
|3,46
|473.377.692
|% 1,47
|
|IHLGM
|1,06
|140.734.342
|% 6,00
|
|YKBNK
|1,87
|215.329.173
|% 2,75
|
|GSRAY
|2,20
|195.864.117
|% 10,00
|
|KARSN
|1,37
|121.298.017
|% 4,58
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3029
|8,3445
|% 0,79
|
|Frank
|6,8928
|6,9343
|% 0,46
|
|Riyal
|1,7960
|1,8050
|% 0,61
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.648
|1.650
|31,00
|
|Altın Gr.
|359
|359
|8,75
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,63
|14,67
|0,25
|
|Gümüş Gr.
|3,18
|3,19
|0,07
|
|B. Petrol
|33,23
|33,23
|-0,88
|
Seans Raporu
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17:25VKFYO
Yüzde 6.51 oranında artışla 1.80 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 118, 998 adet işlem
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17:24TEKTU
Yüzde 6.90 oranında artışla 0.93 lira fiyatla işlem gören hissede 19, 523, 430 adet işlem
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17:22XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 2434, 04 artarak (% 2.29 ) 108, 901
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17:22
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi PETKM, IHLGM, YKBNK
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17:22XU100
Endeks 91, 836 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 55 üstünde . İşlem hacmi 7, 297.00 milyon TL de