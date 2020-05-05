FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|27,06
|4.093.231
|% 10,00
|KNFRT
|11,33
|36.993.231
|% 10,00
|IZTAR
|4,73
|1.704.715
|% 10,00
|YONGA
|14,30
|282.752
|% 10,00
|HUBVC
|22,02
|108.876.579
|% 9,99
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Sterlin
|8,7891
|8,8332
|% 0,59
|Frank
|7,2670
|7,3108
|% 0,01
|Riyal
|1,8768
|1,8862
|% 0,43
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.698
|1.698
|-3,94
|Altın Gr.
|387
|387
|1,51
|Cumhuriyet
|2.477
|2.531
|6,00
|Tam
|2.554
|2.593
|6,10
|Yarım
|1.239
|1.268
|3,00
|Çeyrek
|621
|634
|1,50
|Gümüş.Ons
|14,88
|14,91
|0,09
|Gümüş Gr.
|3,39
|3,40
|0,05
|B. Petrol
|30,12
|30,12
|2,92
Seans Raporu
- 17:22SRVGY Yüzde 4.14 oranında artışla 15.35 lira fiyatla işlem gören hissede 74, 929 adet işlem
- 17:21IZFAS Yüzde 8.02 oranında artışla 2.02 lira fiyatla işlem gören hissede 140, 465 adet işlem
- 17:20CEOEM Yüzde 9.91 oranında artışla 3.55 lira fiyatla işlem gören hissede 18, 080, 866 adet işlem
- 17:19XU050 BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -31, 1 kaybederek (% -0.03 ) 92, 688
- 17:19 Tavandan işlem gören hisse senedleri : EGCEY, IZTAR, ALYAG, TACTR, CASA, EKIZ, EGCYH, YONGA, EGCYO