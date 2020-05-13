GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

13.05.2020 19:19
GÜNCEL HABERLER



***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

QNB Finans Portföy Dow Jones İstanbul 20 Hisse Senedi Yoğun Borsa Yatırım Fonu'nun 13/05/2020 tarihi itibariyle portföyünde bulunan hisse senetlerinin sermaye arttırım bilgileri aşağıda tarafınıza sunulmaktadır.  Yatırımcılarımızın fonun resmi sitesi olan www.djist.com adresinden detaylı bilgi alabileceklerini saygılarımızla arz ederiz.   Tarih                  Hisse        Oran           Temettü Tutarı          Nominal    15/05/2020         BIMAS   50.0000000      23.040,00               46.080    




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/844820


BIST



uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:05100.159
Değişim :  0,55% |  543,25
Açılış :  99.705  
Önceki Kapanış :  99.616  
En Yüksek
100.865 En Düşük
99.443
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
DENGE 1,87 1.384.875 % 10,00  
AYES 3,19 46.086 % 10,00  
IZTAR 8,36 1.100.117 % 10,00  
IDEAS 4,29 908.232 % 10,00  
YBTAS 7.863,70 574.050 % 10,00  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,5081 8,5508 % -0,52  
Frank 7,1484 7,1915 % -0,57  
Riyal 1,8515 1,8608 % -0,29  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.712 1.713 9,59  
Altın Gr. 384 384 0,86  
Cumhuriyet 2.470 2.514 3,30  
Tam 2.542 2.579 3,30  
Yarım 1.241 1.261 1,60  
Çeyrek 620 631 0,80  
Gümüş.Ons 15,48 15,52 0,06  
Gümüş Gr. 3,46 3,47 -0,00  
B. Petrol 29,29 29,29 -0,69  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru