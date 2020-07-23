***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
23.07.2020 10:09
***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Evet (Yes)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
QNB Finans Portföy Dow Jones İstanbul 20 Hisse Senedi Yoğun Borsa Yatırım Fonu'nun 17/07/2020 tarihi itibariyle portföyünde bulunan hisse senetlerinin sermaye arttırım bilgileri aşağıda tarafınıza sunulmaktadır. Yatırımcılarımızın fonun resmi sitesi olan www.djist.com adresinden detaylı bilgi alabileceklerini saygılarımızla arz ederiz. Tarih Hisse Oran Temettü Tutarı Nominal 17.07.2020 ASELS 9.79532 3.181,52 32.480,00 17.07.2020 EREGL 23.00 34.606,95 150.465,00
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/861297
BIST
10:53119.225
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
|| 1.144,67
|Açılış
|: 118.714
|
|Önceki Kapanış
|: 118.080
|
119.259
En Düşük
118.585
10:536,8500
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0012
|Açılış
|: 6,8950
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8910
|
6,8526
En Düşük
6,8309
10:537,9370
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0101
|Açılış
|: 7,9450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8600
|
7,9440
En Düşük
7,9056
10:53412,79
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,43
|Açılış
|: 412,79
|
|Önceki Kapanış
|: 412,36
|
413,19
En Düşük
410,01
BIST En Aktif Hisseler
|ALKA
|13,09
|17.668.877
|% 10,00
|
|PKENT
|592,90
|1.543.912
|% 10,00
|
|UFUK
|8,26
|117.176
|% 9,99
|
|KLNMA
|52,25
|4.922.368
|% 9,95
|
|FRIGO
|29,62
|1.387.134
|% 9,95
|
|KPHOL
|4,32
|169.625
|% -10,00
|
|DERAS
|5,76
|36.203.894
|% -6,49
|
|DENGE
|2,07
|213.251
|% -4,17
|
|KUTPO
|39,88
|16.600.912
|% -3,76
|
|LINK
|27,58
|2.288.244
|% -3,23
|
|ASELS
|34,40
|618.597.093
|% 1,96
|
|ISFIN
|4,28
|432.869.546
|% 3,88
|
|EKGYO
|2,36
|389.838.914
|% -0,41
|
|ALKIM
|13,99
|211.982.656
|% 8,96
|
|IHLGM
|1,77
|160.136.503
|% 2,31
|
|EKGYO
|2,36
|389.838.914
|% -0,41
|
|ISFIN
|4,28
|432.869.546
|% 3,88
|
|IHLGM
|1,77
|160.136.503
|% 2,31
|
|KRDMD
|3,15
|156.711.468
|% 0,96
|
|GSDHO
|2,43
|118.614.318
|% 1,25
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6845
|8,7280
|% -0,18
|
|Frank
|7,3464
|7,3906
|% 0,09
|
|Riyal
|1,8206
|1,8297
|% -0,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.875
|1.876
|4,03
|
|Altın Gr.
|413
|413
|0,24
|
|Cumhuriyet
|2.680
|2.702
|4,10
|
|Tam
|2.760
|2.772
|4,20
|
|Yarım
|1.340
|1.356
|2,10
|
|Çeyrek
|672
|679
|1,10
|
|Gümüş.Ons
|22,74
|22,79
|-0,24
|
|Gümüş Gr.
|5,00
|5,01
|-0,06
|
|B. Petrol
|44,40
|44,40
|0,12
|