***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSon Bir Yıllık Dönem İçin Öngörülen Tahmini Takip Hatası : 0.40%Takip Farkının ve Takip Hatasının Önemli Ölçüde Artması Durumunda Farkın Gerekçeleri : Temmuz sonu itibarıyla fonun takip hatası 0.26%, takip farkı ise -2.37% seviyesine gelmiştir. Geçtiğimiz bir yıl içerisinde gerek altının uluslararası ons fiyatı gerekse değerlemelerde baz alınan USD/TRY kurunda olağandışı seviyede volatilite yaşanmıştır. Fon portföyünden karşılanan operasyonel giderler için ayrılan karşılıklar ve nakit bileşen miktarı nedeniyle fonun getirisi ve endeksin getirisinin bire bir aynı olmamasının yanı sıra, fonun değerlemesi ile endeksin değerlemesi süreçlerindeki operasyonel farklılıklar artan volatilite nedeniyle daha yüksek oranda takip farkına sebebiyet vermiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/865336BIST