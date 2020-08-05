***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
05.08.2020 13:26
***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Son Bir Yıllık Dönem İçin Öngörülen Tahmini Takip Hatası : 0.40%
Takip Farkının ve Takip Hatasının Önemli Ölçüde Artması Durumunda Farkın Gerekçeleri : Temmuz sonu itibarıyla fonun takip hatası 0.26%, takip farkı ise -2.37% seviyesine gelmiştir. Geçtiğimiz bir yıl içerisinde gerek altının uluslararası ons fiyatı gerekse değerlemelerde baz alınan USD/TRY kurunda olağandışı seviyede volatilite yaşanmıştır. Fon portföyünden karşılanan operasyonel giderler için ayrılan karşılıklar ve nakit bileşen miktarı nedeniyle fonun getirisi ve endeksin getirisinin bire bir aynı olmamasının yanı sıra, fonun değerlemesi ile endeksin değerlemesi süreçlerindeki operasyonel farklılıklar artan volatilite nedeniyle daha yüksek oranda takip farkına sebebiyet vermiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/865336
BIST
17:401.089
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 1,99
|Açılış
|: 1.095
|
|Önceki Kapanış
|: 1.087
|
1.101
En Düşük
1.066
17:407,0363
En Yüksek
|Değişim
|: 1,99%
|| 0,1374
|Açılış
|: 7,1540
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0650
|
7,0550
En Düşük
6,8794
17:408,3907
En Yüksek
|Değişim
|: 2,76%
|| 0,2251
|Açılış
|: 8,4550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2450
|
8,4007
En Düşük
8,1274
17:40464,96
En Yüksek
|Değişim
|: 4,03%
|| 18,02
|Açılış
|: 464,96
|
|Önceki Kapanış
|: 446,94
|
465,32
En Düşük
445,98
BIST En Aktif Hisseler
|KLGYO
|7,92
|30.866.862
|% 10,00
|
|TRKCM
|3,96
|420.808.296
|% 10,00
|
|DOBUR
|30,58
|5.579.253
|% 10,00
|
|AVISA
|13,99
|8.580.285
|% 9,98
|
|LUKSK
|21,86
|3.597.536
|% 9,96
|
|BFREN
|858,80
|417.377
|% -10,00
|
|KENT
|1.755,50
|472.230
|% -10,00
|
|PKENT
|773,30
|7.241.955
|% -10,00
|
|KRGYO
|6,58
|17.425.701
|% -9,99
|
|MRSHL
|118,90
|58.125.432
|% -9,99
|
|SISE
|6,19
|2.584.766.081
|% 7,65
|
|EKGYO
|2,09
|1.442.414.176
|% -1,88
|
|GARAN
|6,81
|1.364.604.388
|% 0,74
|
|KRDMD
|2,87
|941.975.208
|% 3,24
|
|AKBNK
|5,03
|872.163.167
|% -0,40
|
|EKGYO
|2,09
|1.442.414.176
|% -1,88
|
|SISE
|6,19
|2.584.766.081
|% 7,65
|
|KRDMD
|2,87
|941.975.208
|% 3,24
|
|GARAN
|6,81
|1.364.604.388
|% 0,74
|
|TSKB
|1,12
|199.627.001
|% 1,82
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|9,2329
|9,2792
|% 2,93
|
|Frank
|7,7463
|7,7929
|% 3,19
|
|Riyal
|1,8718
|1,8812
|% 2,30
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.045
|2.046
|26,08
|
|Altın Gr.
|465
|465
|18,02
|
|Cumhuriyet
|3.053
|3.104
|120,60
|
|Tam
|3.144
|3.195
|123,90
|
|Yarım
|1.526
|1.559
|62,80
|
|Çeyrek
|766
|781
|30,30
|
|Gümüş.Ons
|26,82
|26,86
|0,83
|
|Gümüş Gr.
|6,12
|6,12
|0,36
|
|B. Petrol
|45,77
|45,77
|1,34
|
Seans Raporu
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17:55NIBAS
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