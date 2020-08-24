***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
24.08.2020 09:25
***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Gelişmeler yakından takip edilmekte, özellikle rafineriler/gümüş tedarikçileri ile yoğun bir iletişim sağlanmaktadır. Piyasa yapıcı gerek fiyat anomalilerini dengelemek gerekse alım taleplerini karşılamak için 0,999 ayar fiziki gümüş alarak GMSTR paylarını Takasbank sisteminde oluşturmaktadır. Ülkemizin içinde bulunduğu olağanüstü koşullar sebebiyle gümüş üretimi yapan rafineriler çok düşük kapasitelerde ya da hiç çalışamamaktadır. Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Taşlar Piyasası'nda işlem yapan piyasa yapıcı kurumlar da yurtdışı uçuşların yapılamamasından ötürü fiziki gümüş talebimizi karşılayamamaktadırlar. Bu sebeplerden ötürü fon paylarının oluşturulması için gerekli olan saflıkta fiziki gümüş temin edilememektedir.
Borsa İstanbul'da uygulanmakta olan açığa satış yasağı ve Ödünç Pay Piyasası'nın kapatılmış olması nedeniyle piyasa yapıcı tarafından ödünç pay alıp/satarak piyasayı dengelenememektedir. Tüm bu sebeplerden ötürü gösterge niteliğindeki net aktif değerin üzerinde fiyat anomalileri oluşmaktadır.
Yatırımcılarımızın bu süre içerisinde alım-satım işlemlerinde anlık yayınlanan Gösterge Net Aktif Değer'i göz önünde bulundurarak işlemlerini yapmaları önem arz etmektedir. Gösterge Net Aktif Değere, Fon'un www.gumustr.com sayfasından (15 saniyede bir güncellenir), Matriks ve Foreks veri yayın programlarından GMSTRI kodu ile (anlık güncellenir) ulaşılabilir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/870797
BIST
12:171.116
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 5,77
|Açılış
|: 1.111
|
|Önceki Kapanış
|: 1.110
|
1.118
En Düşük
1.108
12:177,3667
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0305
|Açılış
|: 7,4120
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4020
|
7,3673
En Düşük
7,2756
12:178,7179
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 0,0790
|Açılış
|: 8,7300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6950
|
8,7182
En Düşük
8,5516
12:17460,88
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 3,07
|Açılış
|: 460,86
|
|Önceki Kapanış
|: 457,82
|
461,68
En Düşük
452,32
BIST En Aktif Hisseler12:17
|EMKEL
|3,30
|8.432.420
|% 10,00
|
|IZMDC
|17,82
|3.842.272
|% 10,00
|
|TKURU
|96,90
|2.951.483
|% 9,99
|
|CRDFA
|6,28
|4.975.421
|% 9,98
|
|KENT
|337,30
|534.958
|% 9,98
|
|BURVA
|53,30
|308.127
|% -9,97
|
|MZHLD
|14,10
|139.632
|% -9,67
|
|ROYAL
|2,21
|223.999
|% -9,43
|
|DIRIT
|2,06
|6.563
|% -8,44
|
|NIBAS
|16,00
|1.621.558
|% -6,71
|
|PETKM
|4,13
|1.326.790.207
|% -1,43
|
|TUPRS
|84,60
|609.158.040
|% 2,05
|
|ZOREN
|2,62
|324.927.614
|% 0,00
|
|TKFEN
|16,33
|270.694.590
|% 2,00
|
|EKGYO
|1,95
|266.155.398
|% 0,00
|
|PETKM
|4,13
|1.326.790.207
|% -1,43
|
|EKGYO
|1,95
|266.155.398
|% 0,00
|
|ZOREN
|2,62
|324.927.614
|% 0,00
|
|GSRAY
|2,84
|222.865.948
|% 6,77
|
|KRDMD
|3,04
|199.852.729
|% 0,00
|
|12:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3641
|7,3667
|% 0,42
|
|Euro
|8,7120
|8,7179
|% 0,91
|
|Sterlin
|9,6214
|9,6697
|% 0,49
|
|Frank
|8,0657
|8,1143
|% 0,64
|
|Riyal
|1,9582
|1,9680
|% 0,41
|
|12:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.948
|1.948
|7,51
|
|Altın Gr.
|460
|461
|2,77
|
|Cumhuriyet
|3.069
|3.115
|-20,00
|
|Tam
|3.055
|3.132
|14,79
|
|Yarım
|1.476
|1.515
|7,15
|
|Çeyrek
|741
|758
|3,58
|
|Gümüş.Ons
|26,81
|26,84
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|6,31
|6,32
|-0,00
|
|B. Petrol
|45,20
|45,20
|0,27
|