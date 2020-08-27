***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
27.08.2020 18:03
***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Gelişmeler yakından takip edilmekte, özellikle rafineriler/gümüş tedarikçileri ile yoğun bir iletişim sağlanmaktadır. Piyasa yapıcı gerek fiyat anomalilerini dengelemek gerekse alım taleplerini karşılamak için 0,999 ayar fiziki gümüş alarak GMSTR paylarını Takasbank sisteminde oluşturmaktadır. Ülkemizin içinde bulunduğu olağanüstü koşullar sebebiyle gümüş üretimi yapan rafineriler çok düşük kapasitelerde ya da hiç çalışamamaktadır. Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Taşlar Piyasası'nda işlem yapan piyasa yapıcı kurumlar da yurtdışı uçuşların yapılamamasından ötürü fiziki gümüş talebimizi karşılayamamaktadırlar. Bu sebeplerden ötürü fon paylarının oluşturulması için gerekli olan saflıkta fiziki gümüş temin edilememektedir.
Borsa İstanbul'da uygulanmakta olan açığa satış yasağı ve Ödünç Pay Piyasası'nın kapatılmış olması nedeniyle piyasa yapıcı tarafından ödünç pay alıp/satarak piyasayı dengelenememektedir. Tüm bu sebeplerden ötürü gösterge niteliğindeki net aktif değerin üzerinde fiyat anomalileri oluşmaktadır.
Yatırımcılarımızın bu süre içerisinde alım-satım işlemlerinde anlık yayınlanan Gösterge Net Aktif Değer'i göz önünde bulundurarak işlemlerini yapmaları önem arz etmektedir. Gösterge Net Aktif Değere, Fon'un www.gumustr.com sayfasından (15 saniyede bir güncellenir), Matriks ve Foreks veri yayın programlarından GMSTRI kodu ile (anlık güncellenir) ulaşılabilir.
GMSTRF
GMSTI
***GMSTR***
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/871449
BIST
18:051.109
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 9,91
|Açılış
|: 1.108
|
|Önceki Kapanış
|: 1.099
|
1.112
En Düşük
1.102
18:057,3566
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0058
|Açılış
|: 7,3850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4040
|
7,3810
En Düşük
7,3069
18:058,7202
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0018
|Açılış
|: 8,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7250
|
8,7373
En Düşük
8,6488
18:05455,66
En Yüksek
|Değişim
|: -1,53%
|| -7,09
|Açılış
|: 455,66
|
|Önceki Kapanış
|: 462,75
|
465,26
En Düşük
451,78
BIST En Aktif Hisseler18:05
|OZRDN
|2,64
|720.791
|% 10,00
|
|DZGYO
|3,30
|12.291.112
|% 10,00
|
|KLGYO
|5,83
|44.251.029
|% 10,00
|
|GYHOL
|24,20
|8.385.469
|% 10,00
|
|KENT
|448,90
|4.100.702
|% 10,00
|
|BMELK
|5,31
|1.413.758
|% -10,00
|
|DGGYO
|11,62
|42.226.506
|% -8,29
|
|DMSAS
|5,52
|175.749.807
|% -7,07
|
|PRKME
|4,30
|199.980.704
|% -6,52
|
|MNDRS
|3,10
|31.718.500
|% -4,91
|
|GARAN
|6,99
|1.151.920.502
|% 1,30
|
|GUSGR
|6,59
|1.145.961.242
|% 0,15
|
|PETKM
|4,09
|814.605.348
|% 1,49
|
|SISE
|6,22
|701.344.461
|% -0,48
|
|FENER
|24,40
|661.973.478
|% 5,90
|
|EKGYO
|1,87
|473.335.767
|% 0,54
|
|ZOREN
|2,69
|597.655.698
|% 9,80
|
|PETKM
|4,09
|814.605.348
|% 1,49
|
|SKBNK
|1,45
|293.160.042
|% 0,69
|
|YKBNK
|2,09
|408.552.961
|% 0,97
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3525
|7,3566
|% -0,08
|
|Euro
|8,6923
|8,7202
|% 0,02
|
|Sterlin
|9,7036
|9,7523
|% 0,04
|
|Frank
|8,0811
|8,1297
|% 0,08
|
|Riyal
|1,9609
|1,9707
|% 0,16
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.931
|1.931
|-23,07
|
|Altın Gr.
|455
|455
|-7,33
|
|Cumhuriyet
|3.027
|3.073
|-19,00
|
|Tam
|3.015
|3.093
|-20,54
|
|Yarım
|1.457
|1.496
|-9,94
|
|Çeyrek
|731
|748
|-4,97
|
|Gümüş.Ons
|27,08
|27,12
|-0,40
|
|Gümüş Gr.
|6,37
|6,38
|-0,14
|
|B. Petrol
|45,49
|45,49
|-0,67
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 3, 94 artarak (% 0.32 ) 1, 250
-
17:58
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi EKGYO, ZOREN, SKBNK
-
17:58XU100
Endeks 1, 105 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 53 üstünde . İşlem hacmi 13, 725.00 milyon TL de
-
17:57ZOREN
Yüzde 8.98 oranında artışla 2.67 lira fiyatla işlem gören hissede 202, 972, 819 adet işlem
-
17:56AKMGY
Yüzde 4.17 oranında artışla 45.00 lira fiyatla işlem gören hissede 96, 837 adet işlem