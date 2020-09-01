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***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

01.09.2020 09:23
GÜNCEL HABERLER



***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Gelişmeler yakından takip edilmekte, özellikle rafineriler/gümüş tedarikçileri ile yoğun bir iletişim sağlanmaktadır. Piyasa yapıcı gerek fiyat anomalilerini dengelemek gerekse alım taleplerini karşılamak için 0,999 ayar fiziki gümüş alarak GMSTR paylarını Takasbank sisteminde oluşturmaktadır. Ülkemizin içinde bulunduğu olağanüstü koşullar sebebiyle gümüş üretimi yapan rafineriler çok düşük kapasitelerde ya da hiç çalışamamaktadır. Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Taşlar Piyasası'nda işlem yapan piyasa yapıcı kurumlar da yurtdışı uçuşların yapılamamasından ötürü fiziki gümüş talebimizi karşılayamamaktadırlar. Bu sebeplerden ötürü fon paylarının oluşturulması için gerekli olan saflıkta fiziki gümüş temin edilememektedir.  
Borsa İstanbul'da uygulanmakta olan  açığa satış yasağı ve Ödünç Pay Piyasası'nın kapatılmış olması nedeniyle  piyasa yapıcı tarafından ödünç pay alıp/satarak piyasayı dengelenememektedir. Tüm bu sebeplerden ötürü gösterge niteliğindeki net aktif değerin üzerinde fiyat anomalileri oluşmaktadır. 
Yatırımcılarımızın bu süre içerisinde alım-satım işlemlerinde anlık yayınlanan Gösterge Net Aktif Değer'i göz önünde bulundurarak işlemlerini yapmaları önem arz etmektedir. Gösterge Net Aktif Değere, Fon'un www.gumustr.com sayfasından (15 saniyede bir güncellenir), Matriks ve Foreks veri yayın programlarından GMSTRI kodu ile (anlık güncellenir) ulaşılabilir.
GMSTRF
GMSTI
  
***GMSTR***





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/871913


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10:20 Alış Satış %  
Altın Ons 1.988 1.988 20,27  
Altın Gr. 471 471 6,13  
Cumhuriyet 3.090 3.136 16,00  
Tam 3.075 3.151 12,36  
Yarım 1.486 1.524 5,99  
Çeyrek 745 762 2,99  
Gümüş.Ons 28,73 28,76 0,61  
Gümüş Gr. 6,79 6,80 0,15  
B. Petrol 45,76 45,76 0,48  
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