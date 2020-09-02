***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
02.09.2020 17:57
***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa yapıcı gerek fiyat anomalilerini dengelemek gerekse alım taleplerini karşılamak için 0,999 ayar fiziki gümüş alarak GMSTR paylarını Takasbank sisteminde oluşturmaktadır. Ülkemizin içinde bulunduğu olağanüstü koşullar sebebiyle gümüş üretimi yapan rafineriler çok düşük kapasitelerde ya da hiç çalışamamaktadır. Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Taşlar Piyasası'nda işlem yapan piyasa yapıcı kurumlar da yurtdışı uçuşlarda yaşanan sıkıntılardan ötürü fiziki gümüş talebimizi karşılamakta zorlanmaktadırlar. Bu sebeplerden ötürü fon paylarının oluşturulması için gerekli olan saflıkta fiziki gümüş temini güçleşmekte ve talep karşısında yetersiz kalmaktadır.
Fon payı oluşturmak için gümüş temin edildiğinde ve yeni fon payı oluşturulduğunda Fon'un www.gumustr.com sayfasında, toplam fon büyüklüğü güncellenmektedir.
Borsa İstanbul'da uygulanmakta olan açığa satış yasağı ve Ödünç Pay Piyasası'nın kapatılmış olması nedeniyle piyasa yapıcı tarafından ödünç pay alıp/satarak piyasayı dengelenememektedir. Tüm bu sebeplerden ötürü gösterge niteliğindeki net aktif değerin üzerinde fiyat anomalileri oluşmaktadır.
Gelişmeler yakından takip edilmekte, özellikle rafineriler/gümüş tedarikçileri ile yoğun bir iletişim sağlanmaktadır.
Yatırımcılarımızın bu süre içerisinde alım-satım işlemlerinde anlık yayınlanan Gösterge Net Aktif Değer'i göz önünde bulundurarak işlemlerini yapmaları önem arz etmektedir. Gösterge Net Aktif Değere, Fon'un www.gumustr.com sayfasından (15 saniyede bir güncellenir), Matriks ve Foreks veri yayın programlarından GMSTRI kodu ile (anlık güncellenir) ulaşılabilir.
GMSTRF
GMSTI
***GMSTR***
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/873005
BIST
18:051.084
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -1,28
|Açılış
|: 1.086
|
|Önceki Kapanış
|: 1.085
|
1.091
En Düşük
1.080
18:057,3901
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0225
|Açılış
|: 7,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3790
|
7,3946
En Düşük
7,3588
18:058,7412
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -0,0366
|Açılış
|: 8,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7800
|
8,7941
En Düşük
8,7305
18:05460,11
En Yüksek
|Değişim
|: -1,41%
|| -6,57
|Açılış
|: 460,11
|
|Önceki Kapanış
|: 466,67
|
468,01
En Düşük
460,07
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BJKAS
|3,41
|810.586.756
|% 10,00
|
|PKENT
|1.131,30
|4.608.142
|% 10,00
|
|FENER
|31,02
|689.859.411
|% 10,00
|
|BALAT
|2,31
|1.004.437
|% 10,00
|
|YONGA
|31,46
|731.854
|% 10,00
|
|KENT
|509,40
|13.646.507
|% -10,00
|
|OZBAL
|6,59
|156.456.304
|% -9,97
|
|DOGUB
|4,26
|101.508.619
|% -9,94
|
|IZMDC
|22,86
|809.450
|% -9,93
|
|SANFM
|6,13
|29.820.174
|% -8,37
|
|SISE
|6,16
|1.057.914.917
|% -0,65
|
|BJKAS
|3,41
|810.586.756
|% 10,00
|
|GSRAY
|3,48
|752.420.474
|% 9,78
|
|GARAN
|6,85
|723.017.278
|% -0,58
|
|TSPOR
|5,53
|722.497.056
|% 9,94
|
|EKGYO
|1,77
|445.599.002
|% 0,57
|
|BJKAS
|3,41
|810.586.756
|% 10,00
|
|GSRAY
|3,48
|752.420.474
|% 9,78
|
|SISE
|6,16
|1.057.914.917
|% -0,65
|
|PETKM
|3,95
|675.392.482
|% -0,25
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3817
|7,3901
|% 0,31
|
|Euro
|8,7356
|8,7412
|% -0,42
|
|Sterlin
|9,8007
|9,8498
|% -0,27
|
|Frank
|8,0676
|8,1162
|% 0,02
|
|Riyal
|1,9627
|1,9725
|% 0,25
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.936
|1.936
|-34,73
|
|Altın Gr.
|461
|461
|-5,87
|
|Cumhuriyet
|3.069
|3.115
|-32,00
|
|Tam
|3.054
|3.131
|-32,03
|
|Yarım
|1.476
|1.515
|-15,49
|
|Çeyrek
|740
|757
|-7,75
|
|Gümüş.Ons
|27,16
|27,19
|-0,94
|
|Gümüş Gr.
|6,49
|6,50
|-0,17
|
|B. Petrol
|44,61
|44,61
|-0,97
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:56SEKUR
Yüzde -5.74 oranında düşüşle 8.21 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 430, 914 adet işlem
-
17:54ULUSE
Yüzde 4.61 oranında artışla 42.70 lira fiyatla işlem gören hissede 44, 995 adet işlem
-
17:52
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler HALKB, TTKOM, TCELL
-
17:52XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -0, 27 kaybederek (% -0.03 ) 997
-
17:52
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KUYAS, FRIGO, YONGA, BALAT, ALMAD, VAKKO, MEGAP, MEGAP, TEKTU, TKURU