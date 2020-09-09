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***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

09.09.2020 18:05
GÜNCEL HABERLER



***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Piyasa yapıcı gerek fiyat anomalilerini dengelemek gerekse alım taleplerini karşılamak için 0,999 ayar fiziki gümüş alarak GMSTR paylarını Takasbank sisteminde oluşturmaktadır. Ülkemizin içinde bulunduğu olağanüstü koşullar sebebiyle gümüş üretimi yapan rafineriler çok düşük kapasitelerde ya da hiç çalışamamaktadır. Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Taşlar Piyasası'nda işlem yapan piyasa yapıcı kurumlar da yurtdışı uçuşlarda yaşanan sıkıntılardan  ötürü fiziki gümüş talebimizi karşılamakta zorlanmaktadırlar. Bu sebeplerden ötürü fon paylarının oluşturulması için gerekli olan saflıkta fiziki gümüş temini güçleşmekte ve talep karşısında yetersiz kalmaktadır.
Fon payı oluşturmak için gümüş temin edildiğinde ve yeni fon payı oluşturulduğunda Fon'un www.gumustr.com sayfasında, toplam fon büyüklüğü güncellenmektedir.
Borsa İstanbul'da uygulanmakta olan  açığa satış yasağı ve Ödünç Pay Piyasası'nın kapatılmış olması nedeniyle  piyasa yapıcı tarafından ödünç pay alıp/satarak piyasayı dengelenememektedir. Tüm bu sebeplerden ötürü gösterge niteliğindeki net aktif değerin üzerinde fiyat anomalileri oluşmaktadır.
Gelişmeler yakından takip edilmekte, özellikle rafineriler/gümüş tedarikçileri ile yoğun bir iletişim sağlanmaktadır.
Yatırımcılarımızın bu süre içerisinde alım-satım işlemlerinde anlık yayınlanan Gösterge Net Aktif Değer'i göz önünde bulundurarak işlemlerini yapmaları önem arz etmektedir. Gösterge Net Aktif Değere, Fon'un www.gumustr.com sayfasından (15 saniyede bir güncellenir), Matriks ve Foreks veri yayın programlarından GMSTRI kodu ile (anlık güncellenir) ulaşılabilir.
GMSTRF
GMSTI
  ***GMSTR***





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/874261


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SEYKM 11,99 42.754.546 % 10,00  
AYES 6,82 453.159 % 10,00  
ALCAR 93,50 43.719.127 % 10,00  
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Altın Ons 1.945 1.946 13,65  
Altın Gr. 468 468 3,47  
Cumhuriyet 3.108 3.155 38,00  
Tam 3.089 3.168 30,33  
Yarım 1.493 1.532 14,67  
Çeyrek 749 766 7,33  
Gümüş.Ons 26,84 26,88 0,20  
Gümüş Gr. 6,47 6,48 0,05  
B. Petrol 40,23 40,23 0,45  
Seans Raporu 18:05
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