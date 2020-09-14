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***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

14.09.2020 08:45
GÜNCEL HABERLER



***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Piyasa yapıcı gerek fiyat anomalilerini dengelemek gerekse alım taleplerini karşılamak için 0,999 ayar fiziki gümüş alarak GMSTR paylarını Takasbank sisteminde oluşturmaktadır. Fon için fiziki olarak alınan gümüş, akredite rafinerilerden belli  standartlara uygun olması koşulu ile alınır. Gümüşün fiziki üretiminin  altına kıyasla daha fazla zaman alması ve farklı işleme sürecinin olması, fiziki üretimin kapasite sınırları arz tarafını daha  stabil tutarken, piyasada oldukça yüksek talep vardır.
Ayrıca yakın zamana  kadar tüm dünya gibi ülkemizin  de içinde bulunduğu Covid-19  koşulları sebebiyle gümüş üretimi yapan rafineriler çok düşük kapasitelerde ya da hiç çalışamamaktaydı. Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Taşlar Piyasası'nda işlem yapan piyasa yapıcı kurumlar da yurtdışı uçuşlarda yaşanan sıkıntılardan  ötürü fiziki gümüş talebimizi karşılamakta zorlanmaktadırlar. Bu sebeplerden ötürü fon paylarının oluşturulması için gerekli olan saflıkta fiziki gümüş temini güçleşmekte ve talep karşısında yetersiz kalmaktadır.
Borsa İstanbul'da uygulanmakta olan  açığa satış yasağı ve Ödünç Pay Piyasası'nın  gümüş borsa yatırım fonları payları için de kapatılmış olması nedeniyle  piyasa yapıcı tarafından ödünç pay alıp/satarak piyasayı dengeleneme imkanı bulunmamaktadır.
Tüm bu sebeplerden ötürü fon pay fiyatında, gösterge niteliğindeki net aktif değerin üzerinde fiyat anomalileri oluşmaktadır.
Bu durumda   piyasa yapıcı piyasada oluşan  fiyatları alım veya satım yaparak gösterge fiyat  etrafında dengelemeye çalışır. Piyasa yapıcı  fon payı oluşturamazsa,  piyasada oluşan  fiyatı dengeleyecek satış işlemi de  yapamaz. Fiyat anomalisinin  ciddi  boyutlara ulaştığı, özellikle  1-30 Ağustos 2020  tarihleri arasında  piyasa yapıcı yeni fon payı hiç oluşturamamış ve de piyasada hiç işlem yapmamıştır. Diğer bir deyişle  fiyat anomalisi, piyasa yapıcı  piyasayı dengeleyecek satış işlemi yapamadığı için oluşmuştur.
Gelişmeler yakından takip edilmekte, özellikle rafineriler/gümüş tedarikçileri ile yoğun bir iletişim sağlanmakta ve arz yönü arttırılmaya çalışılmaktadır.
Yatırımcılarımızın bu süre içerisinde alım-satım işlemlerinde anlık yayınlanan Gösterge Net Aktif Değer'i göz önünde bulundurarak işlemlerini yapmaları önem arz etmektedir.
Fon payı oluşturmak için gümüş temin edildiğinde ve yeni fon payı oluşturulduğunda (piyasada yeni fon payı satılmadan önce ) Fon'un www.gumustr.com sayfasında, toplam fon büyüklüğü güncellenmektedir. 
Gösterge Net Aktif Değere, Fon'un www.gumustr.com sayfasından (15 saniyede bir güncellenir), Matriks ve Foreks veri yayın programlarından GMSTRI kodu ile (anlık güncellenir) ulaşılabilir.
GMSTRF
GMSTI
  ***GMSTR***





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/874848


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