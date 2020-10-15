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***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

15.10.2020 18:01
GÜNCEL HABERLER



***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Gümüş Borsa Yatırım Fonu, 1 katılım payı   6,5 gr 0,999 ayar fiziki gümüş ve  Fon'un operasyonel işlemleri için çok düşük miktarlı tutulan nakit bileşenden oluşur.
Veri sağlayıcılarda, Fonun  piyasada gerçekleşen işlem fiyatı  yanında,  gösterge niteliğindeki fiyatta yayınlanır. Gösterge Niteliğindeki Net Aktif Değer, borsa yatırım fonlarının anlık net aktif değerini yani açıklandığı andaki piyasa koşullarına göre yaklaşık olarak fonun değerini gösterir .
Borsa yatırım fonları piyasa yapıcılı işlem gören enstrümanlardır. Piyasa yapıcı gerek fiyat anomalilerini dengelemek gerekse alım taleplerini karşılamak için 0,999 ayar fiziki gümüş alarak GMSTR paylarını Takasbank sisteminde oluşturmaktadır. Ülkemizin içinde bulunduğu olağanüstü COVİD koşulları sebebiyle gümüş üretimi yapan rafineriler üretim konusunda sıkıntı yaşayabilmektedir . Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Taşlar Piyasası'nda işlem yapan piyasa yapıcı kurumlar da yurtdışı uçuşlarda yaşanan sıkıntılardan  ötürü fiziki gümüş talebini karşılamakta zorlanabilmektedir. Bu sebeplerden ötürü fon paylarının oluşturulması için gerekli olan saflıkta fiziki gümüş temini güçleşip ve talep karşısında yetersiz kalabilmektedir..
Borsa İstanbul'da uygulanmakta olan  açığa satış yasağı ve Ödünç Pay Piyasası'nın kapatılmış olması nedeniyle  piyasa yapıcı tarafından ödünç pay alıp/satarak piyasayı dengelenememektedir. Tüm bu sebeplerden ötürü  zaman zaman gösterge niteliğindeki net aktif değerin üzerinde fiyat anomalileri oluşabilmektedir.
Fon payı oluşturmak için gümüş temin edildiğinde ve yeni fon payı oluşturulduğunda Fon'un www.gumustr.com sayfasında, toplam fon büyüklüğü güncellenmektedir.
Yatırımcılarımızın alım-satım işlemlerinde anlık yayınlanan Gösterge Net Aktif Değer'i göz önünde bulundurarak işlemlerini yapmaları önem arz etmektedir. Gösterge Net Aktif Değere, Fon'un www.gumustr.com sayfasından (15 saniyede bir güncellenir), Matriks ve Foreks veri yayın programlarından GMSTRI kodu ile (anlık güncellenir) ulaşılabilir.
GMSTRF
GMSTI
  ***GMSTR***





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/882005


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Yarım 1.540 1.579 -7,91  
Çeyrek 772 790 -3,95  
Gümüş.Ons 23,96 24,01 -0,29  
Gümüş Gr. 6,11 6,12 -0,06  
B. Petrol 42,09 42,09 -1,23  
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