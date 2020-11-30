***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
30.11.2020 19:11
***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
QNB Finans Portföy Dow Jones İstanbul 20 Hisse Senedi Yoğun Borsa Yatırım Fonu'nun 30/11/2020 tarihi itibariyle portföyünde bulunan hisse senetlerinin sermaye arttırım bilgileri aşağıda tarafınıza sunulmaktadır.
Yatırımcılarımızın fonun resmi sitesi olan www.djist.com adresinden detaylı bilgi alabileceklerini saygılarımızla arz ederiz. Tarih Hisse Oran Temettü Tutarı Nominal 02/12/2020 TCELL 36.8919 46.262,44 125.400,00
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/890624
BIST
18:051.284
En Yüksek
|Değişim
|: -3,40%
|| -45,15
|Açılış
|: 1.314
|
|Önceki Kapanış
|: 1.329
|
1.317
En Düşük
1.284
18:057,8018
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0119
|Açılış
|: 7,8050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8470
|
7,8635
En Düşük
7,7420
18:059,3278
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -0,0238
|Açılış
|: 9,3350
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3650
|
9,4206
En Düşük
9,2817
18:05447,82
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -1,73
|Açılış
|: 447,82
|
|Önceki Kapanış
|: 449,55
|
454,03
En Düşük
440,20
BIST En Aktif Hisseler18:05
|EUKYO
|3,63
|5.792.037
|% 10,00
|
|SELEC
|12,54
|189.695.852
|% 10,00
|
|ARTI
|6,05
|395.761
|% 10,00
|
|ISKUR
|347.594,00
|1.011.183
|% 10,00
|
|RODRG
|18,72
|14.599.678
|% 9,99
|
|ALCAR
|212,40
|80.379.580
|% -10,00
|
|BALAT
|7,92
|541.322
|% -10,00
|
|PKENT
|855,00
|101.655
|% -10,00
|
|POLTK
|322,20
|1.477.463
|% -10,00
|
|ERBOS
|31,18
|42.607.802
|% -9,99
|
|GARAN
|8,75
|2.596.618.964
|% -4,68
|
|EKGYO
|2,16
|2.545.575.228
|% -0,46
|
|PETKM
|4,19
|1.785.725.190
|% -0,95
|
|ECILC
|7,16
|1.207.983.354
|% 3,47
|
|THYAO
|11,40
|1.179.566.454
|% -4,44
|
|EKGYO
|2,16
|2.545.575.228
|% -0,46
|
|PETKM
|4,19
|1.785.725.190
|% -0,95
|
|YKBNK
|2,86
|974.859.057
|% -4,35
|
|TSKB
|2,29
|744.383.433
|% -4,98
|
|TEKTU
|2,04
|625.852.241
|% 2,51
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7997
|7,8018
|% -0,15
|
|Euro
|9,3188
|9,3278
|% -0,25
|
|Sterlin
|10,3906
|10,4427
|% 0,32
|
|Frank
|8,5908
|8,6425
|% -0,15
|
|Riyal
|2,0764
|2,0868
|% -0,04
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.783
|1.783
|-5,37
|
|Altın Gr.
|448
|448
|-1,85
|
|Cumhuriyet
|2.950
|2.994
|-46,00
|
|Tam
|2.942
|3.017
|-40,76
|
|Yarım
|1.422
|1.459
|-19,72
|
|Çeyrek
|713
|730
|-9,86
|
|Gümüş.Ons
|22,58
|22,61
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|5,65
|5,66
|-0,04
|
|B. Petrol
|47,61
|47,61
|-0,64
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -50, 44 kaybederek (% -3.41 ) 1, 427
-
17:59
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi EKGYO, PETKM, YKBNK
-
17:59XU100
Endeks 1, 288 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -3, 05 altında . İşlem hacmi 26, 222.00 milyon TL de
-
17:59PEGYO
Yüzde -7.69 oranında düşüşle 2.40 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 785, 118 adet işlem
-
17:58CMBTN
Yüzde -6.67 oranında düşüşle 163.70 lira fiyatla işlem gören hissede 109, 569 adet işlem