***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
18.12.2020 09:44
***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
QNB Finans Portföy Dow Jones İstanbul 20 Hisse Senedi Yoğun Borsa Yatırım Fonu'nun 18/12/2020 tarihi itibariyle portföyünde bulunan hisse senetlerinin sermaye arttırım bilgileri aşağıda tarafınıza sunulmaktadır. Yatırımcılarımızın fonun resmi sitesi olan www.djist.com adresinden detaylı bilgi alabileceklerini saygılarımızla arz ederiz. Tarih Hisse Oran Temettü Tutarı Nominal 22/12/2020 ASELS 4.89766 3.377,92 68.970
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/893773
BIST
11:031.400
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,89
|Açılış
|: 1.398
|
|Önceki Kapanış
|: 1.399
|
1.404
En Düşük
1.396
11:037,7264
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0237
|Açılış
|: 7,7550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8200
|
7,7568
En Düşük
7,6925
11:039,4760
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0182
|Açılış
|: 9,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5150
|
9,5071
En Düşük
9,4341
11:03468,20
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 1,43
|Açılış
|: 468,20
|
|Önceki Kapanış
|: 466,77
|
469,62
En Düşük
465,37
BIST En Aktif Hisseler11:03
|HLGYO
|4,19
|81.554.663
|% 9,97
|
|SNPAM
|25,40
|3.769.042
|% 9,96
|
|SNKRN
|11,17
|557.439
|% 9,94
|
|MMCAS
|4,76
|699.896
|% 9,93
|
|MARKA
|6,22
|6.202.750
|% 9,89
|
|UZERB
|43,22
|513.540
|% -10,00
|
|RAYSG
|20,02
|7.432.736
|% -9,98
|
|NIBAS
|68,10
|17.526.469
|% -9,98
|
|KARTN
|3.082,00
|114.330.804
|% -7,74
|
|DENGE
|5,30
|63.844
|% -5,36
|
|THYAO
|13,14
|674.831.704
|% 1,00
|
|PGSUS
|76,50
|499.611.100
|% 3,10
|
|EKGYO
|2,18
|486.306.213
|% 1,87
|
|GARAN
|9,74
|245.591.132
|% -0,31
|
|TCELL
|16,08
|242.287.865
|% 1,71
|
|EKGYO
|2,18
|486.306.213
|% 1,87
|
|ISGYO
|2,38
|173.960.904
|% 3,93
|
|TSKB
|1,70
|106.519.637
|% 1,19
|
|THYAO
|13,14
|674.831.704
|% 1,00
|
|NTHOL
|3,83
|179.653.188
|% 5,51
|
|11:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7236
|7,7264
|% 0,31
|
|Euro
|9,4669
|9,4760
|% 0,19
|
|Sterlin
|10,4328
|10,4851
|% 0,19
|
|Frank
|8,7101
|8,7626
|% 0,47
|
|Riyal
|2,0557
|2,0660
|% 0,42
|
|11:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.881
|1.882
|-2,96
|
|Altın Gr.
|468
|468
|1,22
|
|Cumhuriyet
|3.115
|3.162
|30,00
|
|Tam
|3.098
|3.178
|23,30
|
|Yarım
|1.497
|1.537
|11,27
|
|Çeyrek
|751
|769
|5,64
|
|Gümüş.Ons
|25,74
|25,77
|-0,22
|
|Gümüş Gr.
|6,40
|6,41
|-0,03
|
|B. Petrol
|51,29
|51,29
|-0,21
|