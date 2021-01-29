***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
29.01.2021 19:10
***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Gümüş Borsa Yatırım Fonu, 1 katılım payı 6,5 gr 0,999 ayar fiziki gümüş ve Fon'un operasyonel işlemleri için çok düşük miktarlı tutulan nakit bileşenden oluşur.
Veri sağlayıcılarda, Fonun piyasada gerçekleşen işlem fiyatı yanında, gösterge niteliğindeki fiyatta yayınlanır. Gösterge Niteliğindeki Net Aktif Değer, borsa yatırım fonlarının anlık net aktif değerini yani açıklandığı andaki piyasa koşullarına göre yaklaşık olarak fonun değerini gösterir .
Borsa yatırım fonları piyasa yapıcılığı işlem gören enstrümanlardır. Piyasa yapıcı gerek fiyat anomalilerini dengelemek gerekse alım taleplerini karşılamak için 0,999 ayar fiziki gümüş alarak GMSTR paylarını Takasbank sisteminde oluşturmaktadır. Ülkemizin de içinde bulunduğu olağanüstü COVİD koşulları sebebiyle gümüş üretimi yapan rafineriler üretim konusunda sıkıntı yaşayabilmektedir . Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Taşlar Piyasası'nda işlem yapan piyasa yapıcı kurumlar da yaşanan sıkıntılardan ötürü fiziki gümüş talebini karşılamakta zorlanabilmektedir. Bu sebeplerden ötürü fon paylarının oluşturulması için gerekli olan saflıkta fiziki gümüş temini yoğun talep karşısında yetersiz kalabilmektedir..
Bu sebeplerden ötürü zaman zaman gösterge niteliğindeki net aktif değerin üzerinde fiyat anomalileri oluşabilmektedir.
Fon payı oluşturmak için gümüş temin edildiğinde ve yeni fon payı oluşturulduğunda Fon'un www.gumustr.com sayfasında, toplam fon büyüklüğü güncellenmektedir.
GMSTRF
GMSTI
***GMSTR***
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/906390
BIST
18:051.473
En Yüksek
|Değişim
|: -1,66%
|| -24,87
|Açılış
|: 1.485
|
|Önceki Kapanış
|: 1.498
|
1.496
En Düşük
1.470
18:057,3083
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -0,0259
|Açılış
|: 7,2800
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3700
|
7,3849
En Düşük
7,2786
18:058,8729
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -0,0310
|Açılış
|: 8,8350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9350
|
8,9400
En Düşük
8,8373
18:05436,25
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 1,82
|Açılış
|: 436,25
|
|Önceki Kapanış
|: 434,43
|
440,43
En Düşük
434,09
BIST En Aktif Hisseler18:05
|TKNSA
|15,40
|338.214.512
|% 10,00
|
|PKENT
|1.524,60
|22.011.057
|% 10,00
|
|MMCAS
|6,49
|2.353.514
|% 10,00
|
|TSGYO
|5,39
|7.479.539
|% 10,00
|
|ULUUN
|17,83
|207.311.506
|% 9,99
|
|BURVA
|44,10
|32.724.684
|% -10,00
|
|UMPAS
|2,43
|221.234
|% -10,00
|
|KAPLM
|36,28
|8.845.546
|% -9,98
|
|INVEO
|120,40
|26.429.726
|% -9,95
|
|VAKFN
|8,31
|20.093.563
|% -9,08
|
|GUBRF
|72,50
|2.319.529.936
|% 4,92
|
|GARAN
|9,31
|2.204.230.992
|% -0,85
|
|EKGYO
|2,41
|1.732.971.194
|% 1,69
|
|DOHOL
|3,89
|1.525.868.582
|% 4,57
|
|KOZAL
|115,40
|1.505.564.692
|% -1,70
|
|EKGYO
|2,41
|1.732.971.194
|% 1,69
|
|DOHOL
|3,89
|1.525.868.582
|% 4,57
|
|KARSN
|5,21
|1.432.981.586
|% 4,41
|
|TSKB
|1,81
|443.425.644
|% 0,00
|
|GARAN
|9,31
|2.204.230.992
|% -0,85
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3016
|7,3083
|% -0,35
|
|Euro
|8,8656
|8,8729
|% -0,35
|
|Sterlin
|9,9927
|10,0428
|% -0,49
|
|Frank
|8,1729
|8,2221
|% -0,62
|
|Riyal
|1,9397
|1,9494
|% -0,51
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.858
|1.858
|16,25
|
|Altın Gr.
|436
|436
|1,45
|
|Cumhuriyet
|2.908
|2.952
|-12,00
|
|Tam
|2.892
|2.968
|-14,15
|
|Yarım
|1.398
|1.436
|-6,85
|
|Çeyrek
|701
|718
|-3,42
|
|Gümüş.Ons
|27,10
|27,13
|0,54
|
|Gümüş Gr.
|6,36
|6,37
|0,10
|
|B. Petrol
|55,59
|55,59
|0,49
|
Seans Raporu
18:05
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17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -26, 78 kaybederek (% -1.67 ) 1, 575
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17:58
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, TKNSA, TSGYO
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17:58XU100
Endeks 1, 475 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 58 altında . İşlem hacmi 27, 469.00 milyon TL de
-
17:58MAALT
Yüzde -6.26 oranında düşüşle 283.00 lira fiyatla işlem gören hissede 95, 407 adet işlem
-
17:56VAKFN
Yüzde -7.66 oranında düşüşle 8.44 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 200, 414 adet işlem