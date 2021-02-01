FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

BIST En Aktif Hisseler10:20
|10:20
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|7,2545
|7,2595
|% -0,82
|Euro
|8,8002
|8,8070
|% -0,88
|Sterlin
|9,9401
|9,9900
|% -0,56
|Frank
|8,1080
|8,1568
|% -0,93
|Riyal
|1,9302
|1,9399
|% -0,79
|10:20
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.862
|1.862
|19,78
|Altın Gr.
|435
|435
|1,75
|Cumhuriyet
|2.908
|2.952
|-12,00
|Tam
|2.892
|2.968
|-14,15
|Yarım
|1.398
|1.436
|-6,85
|Çeyrek
|701
|718
|-3,42
|Gümüş.Ons
|28,80
|28,86
|1,94
|Gümüş Gr.
|6,74
|6,75
|0,41
|B. Petrol
|55,31
|55,31
|0,29
Seans Raporu 10:20
- 10:33ISKPL Yüzde 9.96 oranında artışla 21.42 lira fiyatla işlem gören hissede 25, 420 adet işlem
- 10:32RODRG Yüzde 4.48 oranında artışla 16.80 lira fiyatla işlem gören hissede 65, 331 adet işlem
- 10:31GLBMD Yüzde 9.96 oranında artışla 9.94 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 074, 603 adet işlem
- 10:30TRCAS Yüzde 4.71 oranında artışla 5.56 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 626, 648 adet işlem
- 10:29XU030 BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -3, 05 kaybederek (% -0.19 ) 1, 569