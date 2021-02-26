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***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

26.02.2021 10:05



***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

         Gümüş Borsa Yatırım Fonu, 1 katılım payı   6,45 gr 0,999 ayar fiziki gümüş ve  Fon'un operasyonel işlemleri için çok düşük miktarlı tutulan nakit bileşenden oluşur.
Veri sağlayıcılarda, Fonun  piyasada gerçekleşen işlem fiyatı  yanında,  gösterge niteliğindeki fiyatta yayınlanır. Gösterge Niteliğindeki Net Aktif Değer, borsa yatırım fonlarının anlık net aktif değerini yani açıklandığı andaki piyasa koşullarına göre yaklaşık olarak fonun değerini gösterir .
Borsa yatırım fonları piyasa yapıcılı işlem gören enstrümanlardır. Piyasa yapıcı gerek fiyat anomalilerini dengelemek gerekse alım taleplerini karşılamak için 0,999 ayar fiziki gümüş alarak GMSTR paylarını Takasbank sisteminde oluşturmaktadır. Ülkemizin de içinde bulunduğu olağanüstü COVİD koşulları sebebiyle gümüş üretimi yapan rafineriler üretim konusunda sıkıntı yaşayabilmektedir . Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Taşlar Piyasası'nda işlem yapan piyasa yapıcı kurumlar da yaşanan sıkıntılardan  ötürü fiziki gümüş talebini karşılamakta zorlanabilmektedir. Bu sebeplerden ötürü fon paylarının oluşturulması için gerekli olan saflıkta fiziki gümüş temini yoğun talep karşısında  yetersiz kalabilmektedir.
Bu sebeplerden ötürü  zaman zaman gösterge niteliğindeki net aktif değerin üzerinde fiyat anomalileri oluşabilmektedir.
Fon payı oluşturmak için gümüş temin edildiğinde ve yeni fon payı oluşturulduğunda Fon'un www.gumustr.com sayfasında, toplam fon büyüklüğü güncellenmektedir.
"Veri sağlayıcılarda, Fonun  piyasada gerçekleşen işlem fiyatı  yanında,  gösterge niteliğindeki fiyatta yayınlanır. Gösterge Niteliğindeki Net Aktif Değer, borsa yatırım fonlarının anlık net aktif değerini yani açıklandığı andaki piyasa koşullarına göre yaklaşık olarak fonun değerini gösterir . Duyuru anı itibariyle pay başına net aktif değer 41,65TL olarak hesaplanmıştır."
 
GMSTRF
GMSTI
  ***GMSTR***





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/913226


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Gümüş Gr. 6,33 6,34 -0,14  
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