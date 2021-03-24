***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
24.03.2021 09:21
***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
QNB Finans Portföy Dow Jones İstanbul 20 Hisse Senedi Yoğun Borsa Yatırım Fonu'nun 24/03/2021 tarihi itibariyle portföyünde bulunan hisse senetlerinin sermaye arttırım bilgileri aşağıda tarafınıza sunulmaktadır. Yatırımcılarımızın fonun resmi sitesi olan www.djist.com adresinden detaylı bilgi alabileceklerini saygılarımızla arz ederiz. Tarih Hisse Oran Temettü Tutarı Nominal
26/03/2021 EREGL 185,00 250.647,25 135.485
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/920084
BIST
12:281.395
En Yüksek
|Değişim
|: 1,30%
|| 17,93
|Açılış
|: 1.377
|
|Önceki Kapanış
|: 1.377
|
1.396
En Düşük
1.372
12:287,9705
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0305
|Açılış
|: 7,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8750
|
8,0444
En Düşük
7,8310
12:289,4658
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0044
|Açılış
|: 9,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3450
|
9,5332
En Düşük
9,2761
12:28442,09
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 1,15
|Açılış
|: 442,25
|
|Önceki Kapanış
|: 440,94
|
447,20
En Düşük
435,67
BIST En Aktif Hisseler12:28
|PRZMA
|5,39
|6.607.242
|% 10,00
|
|SUMAS
|71,50
|160.732
|% 10,00
|
|TRILC
|37,88
|110.549.435
|% 9,99
|
|IDEAS
|73,60
|1.258.781
|% 9,93
|
|UMPAS
|2,00
|67.736
|% 9,89
|
|BASCM
|12,60
|44.869
|% -4,55
|
|ETILR
|5,80
|516.571
|% -3,33
|
|UZERB
|54,50
|77.445
|% -2,94
|
|AGHOL
|24,08
|21.172.610
|% -0,50
|
|AVHOL
|9,03
|3.885.044
|% -0,33
|
|TRILC
|37,88
|110.549.435
|% 9,99
|
|ODAS
|3,36
|102.456.833
|% 2,75
|
|PGSUS
|72,35
|88.169.411
|% 2,12
|
|ESEN
|39,96
|78.180.379
|% 3,58
|
|HDFGS
|4,32
|54.825.424
|% 5,37
|
|IHLGM
|1,04
|43.171.567
|% 4,00
|
|ODAS
|3,36
|102.456.833
|% 2,75
|
|HDFGS
|4,32
|54.825.424
|% 5,37
|
|PEKGY
|2,05
|22.626.181
|% 2,50
|
|AKSGY
|1,98
|17.629.545
|% 3,66
|
|12:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9617
|7,9705
|% 0,38
|
|Euro
|9,4445
|9,4658
|% 0,05
|
|Sterlin
|10,8579
|10,9124
|% -0,27
|
|Frank
|8,4548
|8,5058
|% -0,15
|
|Riyal
|2,1099
|2,1205
|% -0,05
|
|12:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.732
|1.732
|4,90
|
|Altın Gr.
|445
|445
|3,73
|
|Cumhuriyet
|2.934
|2.979
|30,00
|
|Tam
|2.914
|2.989
|25,28
|
|Yarım
|1.408
|1.446
|12,23
|
|Çeyrek
|706
|723
|6,12
|
|Gümüş.Ons
|25,25
|25,29
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|6,48
|6,49
|0,09
|
|B. Petrol
|62,19
|62,19
|1,40
|