***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
25.03.2021 08:16
***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Kurum
Kredi Tutarı
Faiz Oranı ( % )
Alındığı Tarih
Geri Ödeme Tarihi
QNB Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 41,507.04 TL 0.00 24/03/2021 26/03/2021
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/920332
BIST
18:051.414
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 1.414
|
0
En Düşük
0
18:057,9257
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0047
|Açılış
|: 7,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8750
|
7,9685
En Düşük
7,8757
18:059,4415
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 0,0566
|Açılış
|: 9,3350
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3450
|
9,5060
En Düşük
9,3073
18:05442,49
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,70
|Açılış
|: 442,49
|
|Önceki Kapanış
|: 441,79
|
444,23
En Düşük
439,13
BIST En Aktif Hisseler18:05
|TTRAK
|236,00
|167.311.897
|% 174.076,86
|
|CRDFA
|4,79
|21.749.380
|% 0,00
|
|GLRYH
|9,01
|3.390.311
|% 0,00
|
|ISGYO
|2,04
|79.461.894
|% 0,00
|
|KORDS
|24,72
|129.672.990
|% 0,00
|
|CRDFA
|4,79
|21.749.380
|% 0,00
|
|GLRYH
|9,01
|3.390.311
|% 0,00
|
|ISGYO
|2,04
|79.461.894
|% 0,00
|
|KORDS
|24,72
|129.672.990
|% 0,00
|
|OTKAR
|375,50
|254.405.311
|% 0,00
|
|GARAN
|7,20
|7.195.729.580
|% 0,00
|
|SASA
|47,30
|2.034.869.886
|% 0,00
|
|PETKM
|5,62
|1.038.902.353
|% 0,00
|
|FROTO
|207,20
|966.512.905
|% 0,00
|
|SISE
|7,38
|943.995.297
|% 0,00
|
|GARAN
|7,20
|7.195.729.580
|% 0,00
|
|TSKB
|1,46
|380.887.131
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,23
|598.046.708
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,19
|261.802.416
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,91
|408.952.063
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9321
|7,9340
|% 0,16
|
|Euro
|9,4205
|9,5112
|% 1,35
|
|Sterlin
|10,8294
|10,8837
|% 0,19
|
|Frank
|8,4474
|8,4983
|% 0,17
|
|Riyal
|2,1103
|2,1209
|% 0,19
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.735
|1.735
|0,34
|
|Altın Gr.
|442
|442
|0,70
|
|Cumhuriyet
|2.916
|2.960
|11,00
|
|Tam
|2.905
|2.980
|16,38
|
|Yarım
|1.404
|1.442
|7,92
|
|Çeyrek
|704
|721
|3,97
|
|Gümüş.Ons
|25,06
|25,10
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|6,38
|6,39
|-0,00
|
|B. Petrol
|63,17
|63,17
|-1,24
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59GUBRF
Yüzde 8.55 oranında artışla 76.85 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 850, 413 adet işlem
-
17:58HURGZ
Yüzde 6.74 oranında artışla 1.90 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 593, 906 adet işlem
-
17:57FORMT
Yüzde 5.65 oranında artışla 3.18 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 254, 035 adet işlem
-
17:56HLGYO
Yüzde 5.26 oranında artışla 3.20 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 111, 392 adet işlem
-
17:55XU100
Endeks 1, 406 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 1 üstünde . İşlem hacmi 28, 206.00 milyon TL de