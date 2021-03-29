***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
29.03.2021 09:27
***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
QNB Finans Portföy Dow Jones İstanbul 20 Hisse Senedi Yoğun Borsa Yatırım Fonu'nun 29/03/2021 tarihi itibariyle portföyünde bulunan hisse senetlerinin sermaye arttırım bilgileri aşağıda tarafınıza sunulmaktadır. Yatırımcılarımızın fonun resmi sitesi olan www.djist.com adresinden detaylı bilgi alabileceklerini saygılarımızla arz ederiz. Tarih Hisse Oran Tutar Adet
31/03/2021 ARCLK 221,98274 55.395,79 24.955
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/921304
BIST
11:041.390
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 7,71
|Açılış
|: 1.386
|
|Önceki Kapanış
|: 1.382
|
1.396
En Düşük
1.386
11:048,1562
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 0,0759
|Açılış
|: 8,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0200
|
8,1668
En Düşük
8,0015
11:049,6154
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,0537
|Açılış
|: 9,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4650
|
9,6343
En Düşük
9,4521
11:04450,41
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,29
|Açılış
|: 449,97
|
|Önceki Kapanış
|: 450,13
|
452,28
En Düşük
444,09
BIST En Aktif Hisseler11:04
|TRILC
|50,40
|41.339.491
|% 10,00
|
|LUKSK
|73,20
|3.966.760
|% 9,99
|
|CMBTN
|306,60
|5.107.956
|% 9,97
|
|AKCNS
|20,72
|9.912.916
|% 9,92
|
|EUKYO
|5,03
|3.030.623
|% 9,83
|
|DIRIT
|5,24
|58.384
|% -9,97
|
|VAKKO
|13,55
|4.626.688
|% -9,73
|
|BRMEN
|2,78
|71.076
|% -9,15
|
|YESIL
|122,00
|39.998.030
|% -6,15
|
|UZERB
|54,10
|58.103
|% -5,09
|
|EKGYO
|2,00
|395.565.584
|% 8,11
|
|GARAN
|6,93
|375.590.478
|% 0,73
|
|BJKAS
|6,88
|239.034.149
|% -0,72
|
|SASA
|45,48
|218.562.610
|% 2,57
|
|PETKM
|5,59
|199.872.267
|% 2,76
|
|EKGYO
|2,00
|395.565.584
|% 8,11
|
|GARAN
|6,93
|375.590.478
|% 0,73
|
|IHLAS
|0,79
|30.151.286
|% 3,95
|
|DOHOL
|3,30
|122.935.343
|% 1,85
|
|PETKM
|5,59
|199.872.267
|% 2,76
|
|11:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1515
|8,1562
|% 0,94
|
|Euro
|9,5918
|9,6154
|% 0,56
|
|Sterlin
|11,1619
|11,2179
|% 0,46
|
|Frank
|8,6162
|8,6681
|% 0,55
|
|Riyal
|2,1568
|2,1676
|% 0,40
|
|11:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.727
|1.727
|-5,74
|
|Altın Gr.
|448
|448
|-1,64
|
|Cumhuriyet
|2.968
|3.014
|14,00
|
|Tam
|2.952
|3.027
|22,40
|
|Yarım
|1.427
|1.464
|10,83
|
|Çeyrek
|716
|732
|5,42
|
|Gümüş.Ons
|24,85
|24,89
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|6,45
|6,46
|-0,05
|
|B. Petrol
|63,70
|63,70
|-0,73
|
Seans Raporu
11:04
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11:14OYAKC
Yüzde 7.67 oranında artışla 7.58 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 369, 280 adet işlem
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11:13XU100
Endeks 1, 391 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 67 üstünde . İşlem hacmi 4, 125.00 milyon TL de
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11:11HLGYO
Yüzde 6.60 oranında artışla 3.39 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 308, 768 adet işlem
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11:09IHLGM
Yüzde 9.62 oranında artışla 1.14 lira fiyatla işlem gören hissede 23, 778, 210 adet işlem
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11:08
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler EKGYO, OYAKC, EREGL