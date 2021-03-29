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***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

29.03.2021 09:27



***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Açıklamalar

                            QNB Finans Portföy Dow Jones İstanbul 20 Hisse Senedi Yoğun    Borsa   Yatırım Fonu'nun 29/03/2021 tarihi itibariyle portföyünde   bulunan   hisse  senetlerinin sermaye arttırım bilgileri aşağıda   tarafınıza    sunulmaktadır.                 Yatırımcılarımızın fonun  resmi sitesi olan www.djist.com     adresinden detaylı bilgi  alabileceklerini saygılarımızla arz ederiz.           Tarih Hisse Oran Tutar Adet
31/03/2021 ARCLK 221,98274 55.395,79 24.955





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/921304


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TRILC 50,40 41.339.491 % 10,00  
LUKSK 73,20 3.966.760 % 9,99  
CMBTN 306,60 5.107.956 % 9,97  
AKCNS 20,72 9.912.916 % 9,92  
EUKYO 5,03 3.030.623 % 9,83  
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11:04 Alış Satış %  
Dolar 8,1515 8,1562 % 0,94  
Euro 9,5918 9,6154 % 0,56  
Sterlin 11,1619 11,2179 % 0,46  
Frank 8,6162 8,6681 % 0,55  
Riyal 2,1568 2,1676 % 0,40  
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11:04 Alış Satış %  
Altın Ons 1.727 1.727 -5,74  
Altın Gr. 448 448 -1,64  
Cumhuriyet 2.968 3.014 14,00  
Tam 2.952 3.027 22,40  
Yarım 1.427 1.464 10,83  
Çeyrek 716 732 5,42  
Gümüş.Ons 24,85 24,89 -0,19  
Gümüş Gr. 6,45 6,46 -0,05  
B. Petrol 63,70 63,70 -0,73  
Seans Raporu 11:04
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