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***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

01.04.2021 09:22



***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Açıklamalar

            QNB Finans Portföy Dow Jones İstanbul 20 Hisse Senedi Yoğun     Borsa   Yatırım Fonu'nun 01/04/2021 tarihi itibariyle portföyünde    bulunan   hisse  senetlerinin sermaye arttırım bilgileri aşağıda    tarafınıza    sunulmaktadır.                     Yatırımcılarımızın fonun  resmi sitesi olan www.djist.com      adresinden detaylı bilgi  alabileceklerini saygılarımızla arz ederiz Tarih Hisse Oran Tutar Adet

05/04/2021 YKBNK 5,91922 14.997,28 TL 253.365,88





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/922502


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BIST En Aktif Hisseler11:40
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ARZUM 24,22 47.353.569 % 9,99  
RAYSG 12,88 1.852.809 % 9,99  
JANTS 751,90 5.533.984 % 9,99  
BURVA 34,14 2.833.833 % 9,99  
RODRG 24,44 802.243 % 9,99  
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11:40 Alış Satış %  
Dolar 8,1513 8,1543 % -1,04  
Euro 9,5837 9,6104 % -0,60  
Sterlin 11,2086 11,2648 % -1,01  
Frank 8,5823 8,6340 % -1,28  
Riyal 2,1668 2,1777 % -1,07  
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11:40 Alış Satış %  
Altın Ons 1.717 1.717 8,93  
Altın Gr. 450 451 -1,77  
Cumhuriyet 2.974 3.019 -6,00  
Tam 2.961 3.038 -3,91  
Yarım 1.431 1.469 -1,90  
Çeyrek 718 735 -0,95  
Gümüş.Ons 24,40 24,44 0,02  
Gümüş Gr. 6,41 6,42 -0,06  
B. Petrol 63,75 63,75 1,01  
Seans Raporu 11:40
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