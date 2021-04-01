***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
01.04.2021 09:22
***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
QNB Finans Portföy Dow Jones İstanbul 20 Hisse Senedi Yoğun Borsa Yatırım Fonu'nun 01/04/2021 tarihi itibariyle portföyünde bulunan hisse senetlerinin sermaye arttırım bilgileri aşağıda tarafınıza sunulmaktadır. Yatırımcılarımızın fonun resmi sitesi olan www.djist.com adresinden detaylı bilgi alabileceklerini saygılarımızla arz ederiz Tarih Hisse Oran Tutar Adet
05/04/2021 YKBNK 5,91922 14.997,28 TL 253.365,88
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/922502
BIST
11:401.414
En Yüksek
|Değişim
|: 1,57%
|| 21,78
|Açılış
|: 1.399
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.415
En Düşük
1.399
11:408,1543
En Yüksek
|Değişim
|: -1,04%
|| -0,0856
|Açılış
|: 8,1150
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2300
|
8,2878
En Düşük
8,1254
11:409,6104
En Yüksek
|Değişim
|: -0,60%
|| -0,0582
|Açılış
|: 9,5350
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6700
|
9,7559
En Düşük
9,5676
11:40450,45
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -1,87
|Açılış
|: 450,45
|
|Önceki Kapanış
|: 452,33
|
456,99
En Düşük
449,13
BIST En Aktif Hisseler11:40
|ARZUM
|24,22
|47.353.569
|% 9,99
|
|RAYSG
|12,88
|1.852.809
|% 9,99
|
|JANTS
|751,90
|5.533.984
|% 9,99
|
|BURVA
|34,14
|2.833.833
|% 9,99
|
|RODRG
|24,44
|802.243
|% 9,99
|
|BRMEN
|2,61
|223.523
|% -10,00
|
|UTPYA
|36,90
|134.906
|% -10,00
|
|SONME
|54,00
|1.007.045
|% -7,61
|
|BRKO
|1,35
|616.280
|% -6,25
|
|EKIZ
|6,50
|59.358
|% -5,66
|
|GARAN
|6,87
|1.638.624.653
|% 2,69
|
|SASA
|46,80
|497.628.411
|% 3,72
|
|KOZAL
|120,40
|415.535.561
|% 1,18
|
|BJKAS
|8,99
|362.994.084
|% 7,92
|
|PETKM
|5,96
|317.630.938
|% 3,65
|
|GARAN
|6,87
|1.638.624.653
|% 2,69
|
|SKBNK
|1,22
|133.673.723
|% 2,52
|
|TSKB
|1,37
|78.754.820
|% 1,48
|
|EKGYO
|1,92
|103.653.278
|% 0,52
|
|PETKM
|5,96
|317.630.938
|% 3,65
|
|11:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1513
|8,1543
|% -1,04
|
|Euro
|9,5837
|9,6104
|% -0,60
|
|Sterlin
|11,2086
|11,2648
|% -1,01
|
|Frank
|8,5823
|8,6340
|% -1,28
|
|Riyal
|2,1668
|2,1777
|% -1,07
|
|11:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.717
|1.717
|8,93
|
|Altın Gr.
|450
|451
|-1,77
|
|Cumhuriyet
|2.974
|3.019
|-6,00
|
|Tam
|2.961
|3.038
|-3,91
|
|Yarım
|1.431
|1.469
|-1,90
|
|Çeyrek
|718
|735
|-0,95
|
|Gümüş.Ons
|24,40
|24,44
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|6,41
|6,42
|-0,06
|
|B. Petrol
|63,75
|63,75
|1,01
|