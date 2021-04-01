***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
01.04.2021 18:36
***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Mart sonu itibarıyla fonun takip hatası %1.34 seviyesine, takip farkı ise %2.26 seviyesine gelmiştir. Mart ayında endeks değer değişimi -%8 iken fonun değer değişimi -%6.8 olmuştur. Ay içerisinde tahsil edilen temettü gelirlerinin etkisiyle fon lehine nisbi getiri kaydedilmiştir. Takip farkı ve takip hatasındaki artış fon portföyünün getirisi ile takip edilen endeksin getirisi arasındaki pozitif farktan kaynaklanmakta olup yatırımcı lehinedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/922698
BIST
18:051.427
En Yüksek
|Değişim
|: 2,50%
|| 34,83
|Açılış
|: 1.399
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.427
En Düşük
1.399
18:058,1097
En Yüksek
|Değişim
|: -1,58%
|| -0,1302
|Açılış
|: 8,1150
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2300
|
8,2878
En Düşük
8,0950
18:059,6206
En Yüksek
|Değişim
|: -0,50%
|| -0,0480
|Açılış
|: 9,5450
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6700
|
9,7559
En Düşük
9,5507
18:05450,34
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -1,99
|Açılış
|: 450,34
|
|Önceki Kapanış
|: 452,33
|
456,99
En Düşük
448,01
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MERIT
|264,00
|579.389
|% 10,00
|
|MMCAS
|5,83
|170.003
|% 10,00
|
|NIBAS
|19,04
|7.835.252
|% 9,99
|
|ARZUM
|24,22
|50.123.538
|% 9,99
|
|JANTS
|751,90
|8.643.091
|% 9,99
|
|UTPYA
|36,90
|774.605
|% -10,00
|
|UMPAS
|1,83
|544.712
|% -9,85
|
|DIRIT
|5,95
|141.192
|% -6,15
|
|INTEM
|49,00
|5.186.976
|% -4,95
|
|CEOEM
|6,09
|32.078.267
|% -4,25
|
|GARAN
|7,01
|4.416.524.597
|% 4,78
|
|KOZAL
|120,80
|1.118.027.537
|% 1,51
|
|FROTO
|203,90
|1.094.857.260
|% 5,48
|
|SASA
|47,30
|1.067.677.126
|% 4,83
|
|PETKM
|6,05
|926.614.786
|% 5,22
|
|GARAN
|7,01
|4.416.524.597
|% 4,78
|
|SKBNK
|1,23
|362.375.544
|% 3,36
|
|EKGYO
|1,92
|372.310.170
|% 0,52
|
|TSKB
|1,39
|225.918.808
|% 2,96
|
|ODAS
|3,57
|572.047.757
|% 2,88
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1072
|8,1097
|% -1,58
|
|Euro
|9,5650
|9,6206
|% -0,50
|
|Sterlin
|11,1910
|11,2472
|% -1,17
|
|Frank
|8,5888
|8,6405
|% -1,21
|
|Riyal
|2,1569
|2,1677
|% -1,53
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.726
|1.726
|17,94
|
|Altın Gr.
|451
|451
|-1,63
|
|Cumhuriyet
|2.984
|3.029
|4,00
|
|Tam
|2.968
|3.044
|2,71
|
|Yarım
|1.434
|1.473
|1,30
|
|Çeyrek
|719
|736
|0,65
|
|Gümüş.Ons
|24,77
|24,81
|0,38
|
|Gümüş Gr.
|6,47
|6,48
|0,01
|
|B. Petrol
|63,76
|63,76
|1,02
|
Seans Raporu
18:05
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17:59ARZUM
Yüzde 9.99 oranında artışla 24.22 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 114, 895 adet işlem
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17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 27, 12 artarak (% 2.26 ) 1, 229
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17:56
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17:56
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17:56
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