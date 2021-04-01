***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarMart sonu itibarıyla fonun takip hatası %1.34 seviyesine, takip farkı ise %2.26 seviyesine gelmiştir. Mart ayında endeks değer değişimi -%8 iken fonun değer değişimi -%6.8 olmuştur. Ay içerisinde tahsil edilen temettü gelirlerinin etkisiyle fon lehine nisbi getiri kaydedilmiştir. Takip farkı ve takip hatasındaki artış fon portföyünün getirisi ile takip edilen endeksin getirisi arasındaki pozitif farktan kaynaklanmakta olup yatırımcı lehinedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/922698BIST