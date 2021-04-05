***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
05.04.2021 09:13
***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
QNB Finans Portföy Dow Jones İstanbul 20 Hisse Senedi Yoğun Borsa Yatırım Fonu'nun 05/04/2021 tarihi itibariyle portföyünde bulunan hisse senetlerinin sermaye arttırım bilgileri aşağıda tarafınız sunulmaktadır. Yatırımcılarımızın fonun resmi sitesi olan www.djist.com adresinden detaylı bilgi alabileceklerini saygılarımızla arz ederiz.
Tarhi Hisse Oran Tutar Adet
07/04/2021 GARAN 14.85238 27,947.72 188,170
07/04/2021 SAHOL 35.00 41,956.95 119,877
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/923143
BIST
10:311.434
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 4,27
|Açılış
|: 1.429
|
|Önceki Kapanış
|: 1.430
|
1.437
En Düşük
1.429
10:318,1786
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0261
|Açılış
|: 8,0900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1150
|
8,2475
En Düşük
8,1460
10:319,6164
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0335
|Açılış
|: 9,5300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5450
|
9,7115
En Düşük
9,5854
10:31454,54
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,42
|Açılış
|: 454,54
|
|Önceki Kapanış
|: 454,13
|
458,35
En Düşük
451,23
BIST En Aktif Hisseler10:31
|SNKRN
|38,50
|652.190
|% 10,00
|
|SNPAM
|23,36
|403.871
|% 9,98
|
|FENER
|37,76
|104.386.683
|% 9,96
|
|NTGAZ
|11,30
|58.557
|% 9,92
|
|DERHL
|9,55
|18.912.025
|% 9,90
|
|UTPYA
|29,90
|294.934
|% -9,99
|
|GLRYH
|11,04
|7.690.289
|% -9,14
|
|FORMT
|1,60
|7.842.362
|% -8,57
|
|MMCAS
|5,70
|57.000
|% -8,06
|
|CASA
|111,00
|40.959
|% -6,80
|
|KOZAL
|125,80
|243.666.700
|% 0,56
|
|JANTS
|887,40
|150.867.088
|% 7,30
|
|FENER
|37,76
|104.386.683
|% 9,96
|
|ODAS
|3,57
|65.683.092
|% 1,71
|
|TRILC
|69,35
|55.066.420
|% -5,00
|
|ODAS
|3,57
|65.683.092
|% 1,71
|
|EKGYO
|1,91
|31.018.991
|% -0,52
|
|KUYAS
|2,47
|21.691.625
|% 6,47
|
|YKBNK
|2,22
|16.968.451
|% -0,89
|
|VAKBN
|3,60
|23.294.234
|% -0,83
|
|10:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1728
|8,1786
|% 0,32
|
|Euro
|9,6022
|9,6164
|% 0,35
|
|Sterlin
|11,2866
|11,3432
|% 0,41
|
|Frank
|8,6429
|8,6950
|% 0,33
|
|Riyal
|2,1759
|2,1868
|% 0,40
|
|10:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.726
|1.726
|-6,54
|
|Altın Gr.
|455
|455
|1,29
|
|Cumhuriyet
|2.983
|3.028
|-1,00
|
|Tam
|2.970
|3.047
|2,71
|
|Yarım
|1.436
|1.474
|1,32
|
|Çeyrek
|720
|737
|0,66
|
|Gümüş.Ons
|24,72
|24,76
|-0,21
|
|Gümüş Gr.
|6,52
|6,54
|-0,00
|
|B. Petrol
|63,98
|63,98
|-0,88
|
Seans Raporu
10:31
daha fazla
-
10:45TLMAN
Yüzde 6.71 oranında artışla 34.66 lira fiyatla işlem gören hissede 370, 721 adet işlem
-
10:44TLMAN
Yüzde 6.53 oranında artışla 34.60 lira fiyatla işlem gören hissede 365, 302 adet işlem
-
10:43
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler SAHOL, GARAN, YKBNK
-
10:43XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 2, 24 artarak (% 0.18 ) 1, 235
-
10:43
Tavandan işlem gören hisse senedleri : FENER, NTGAZ, SNKRN, BANVT, SNPAM, DERHL