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***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

05.04.2021 09:13



***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

QNB Finans Portföy Dow Jones İstanbul 20 Hisse Senedi Yoğun Borsa Yatırım Fonu'nun 05/04/2021 tarihi itibariyle portföyünde bulunan hisse senetlerinin sermaye arttırım bilgileri aşağıda tarafınız sunulmaktadır. Yatırımcılarımızın fonun resmi sitesi olan  www.djist.com adresinden detaylı bilgi alabileceklerini  saygılarımızla arz ederiz.
Tarhi Hisse Oran Tutar Adet
07/04/2021 GARAN 14.85238 27,947.72 188,170
07/04/2021 SAHOL 35.00 41,956.95 119,877





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/923143


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
SNKRN 38,50 652.190 % 10,00  
SNPAM 23,36 403.871 % 9,98  
FENER 37,76 104.386.683 % 9,96  
NTGAZ 11,30 58.557 % 9,92  
DERHL 9,55 18.912.025 % 9,90  
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10:31 Alış Satış %  
Dolar 8,1728 8,1786 % 0,32  
Euro 9,6022 9,6164 % 0,35  
Sterlin 11,2866 11,3432 % 0,41  
Frank 8,6429 8,6950 % 0,33  
Riyal 2,1759 2,1868 % 0,40  
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10:31 Alış Satış %  
Altın Ons 1.726 1.726 -6,54  
Altın Gr. 455 455 1,29  
Cumhuriyet 2.983 3.028 -1,00  
Tam 2.970 3.047 2,71  
Yarım 1.436 1.474 1,32  
Çeyrek 720 737 0,66  
Gümüş.Ons 24,72 24,76 -0,21  
Gümüş Gr. 6,52 6,54 -0,00  
B. Petrol 63,98 63,98 -0,88  
Seans Raporu 10:31
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