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***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

22.04.2021 19:30



***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Açıklamalar

İÇTÜZÜK VE İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ QNB Finans Portföy Dow Jones İstanbul 20 Hisse Senedi Yoğun Borsa Yatırım Fonu, QNB Finans Portföy Altın Borsa Yatırım Fonu, QNB Finans Portföy Gümüş Borsa Yatırım Fonu ve QNB Finans Portföy Amerikan Doları Yabancı Borsa Yatırım Fonu içtüzüklerinin 11.7 numaralı maddeleri ile izahnamelerinin VII. Bölümünün giriş kısımları Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan 20.04.2021. tarih ve E-12233903-310.04-5296   sayılı izin doğrultusunda değiştirilmiştir  Değişiklikler 22/04/2021. tarihinden itibaren uygulanmaya başlanacaktır.  İÇTÜZÜK VE İZAHNAME DEĞİŞİKLİKLERİNİN KONUSU: İçtüzüklerinin 11.7. numaralı maddelerinde ve izahnamelerinin VII. Bölümlerinin giriş kısımlarında yapılan değişiklik ile katılma payları borsada işlem gören söz konusu fonların malvarlığından karşılanabilecek harcamalar arasına "Kotta kalma ücreti" eklenmiştir.  




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/930639


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