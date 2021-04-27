***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
27.04.2021 09:38
***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
QNB Finans Portföy Dow Jones İstanbul 20 Hisse Senedi Yoğun Borsa Yatırım Fonu'nun 27/04/2021 tarihi itibariyle portföyünde bulunan hisse senetlerinin sermaye arttırım bilgileri aşağıda tarafınıza sunulmaktadır. Yatırımcılarımızın fonun resmi sitesi olan www.djist.com adresinden detaylı bilgi alabileceklerini saygılarımızla arz ederiz. Tarih Hisse Oran Bedelsiz Sermaye Artışı Nominal
29/04/2021 SASA 34,93975 3.877,61 11.098
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931145
BIST
12:251.389
En Yüksek
|Değişim
|: 1,06%
|| 14,54
|Açılış
|: 1.382
|
|Önceki Kapanış
|: 1.374
|
1.394
En Düşük
1.382
12:258,2325
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -0,0382
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2550
|
8,3030
En Düşük
8,2227
12:259,9455
En Yüksek
|Değişim
|: -0,63%
|| -0,0627
|Açılış
|: 9,9100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9600
|
10,0362
En Düşük
9,9377
12:25471,81
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -1,92
|Açılış
|: 471,81
|
|Önceki Kapanış
|: 473,73
|
475,59
En Düşük
471,04
BIST En Aktif Hisseler12:24
|SUMAS
|72,10
|362.951
|% 9,99
|
|KONTR
|66,25
|14.746.108
|% 9,96
|
|CEOEM
|9,17
|53.412.590
|% 9,95
|
|IDEAS
|76,60
|171.584
|% 9,90
|
|TRILC
|43,40
|50.979.387
|% 7,21
|
|GWIND
|5,26
|296.398.893
|% -6,41
|
|MTRKS
|40,08
|37.318.321
|% -4,62
|
|TUREX
|11,54
|39.390.909
|% -3,83
|
|INVEO
|100,20
|23.164.388
|% -2,62
|
|PAMEL
|30,58
|295.942
|% -2,11
|
|EREGL
|19,36
|696.919.224
|% 0,21
|
|THYAO
|12,05
|685.130.552
|% 2,73
|
|GARAN
|7,15
|502.345.261
|% 0,14
|
|SASA
|37,24
|472.716.576
|% -20,77
|
|KOZAL
|109,00
|299.754.785
|% 0,28
|
|YKBNK
|2,09
|154.985.717
|% -0,48
|
|GARAN
|7,15
|502.345.261
|% 0,14
|
|THYAO
|12,05
|685.130.552
|% 2,73
|
|GWIND
|5,24
|297.122.755
|% -6,76
|
|TSKB
|1,23
|50.257.391
|% 0,82
|
|12:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2317
|8,2367
|% -0,41
|
|Euro
|9,9376
|9,9446
|% -0,64
|
|Sterlin
|11,4037
|11,4609
|% -0,53
|
|Frank
|8,9682
|9,0223
|% -0,47
|
|Riyal
|2,1933
|2,2043
|% -0,26
|
|12:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.778
|1.779
|-2,58
|
|Altın Gr.
|473
|473
|-1,11
|
|Cumhuriyet
|3.122
|3.169
|-3,00
|
|Tam
|3.107
|3.186
|-2,69
|
|Yarım
|1.502
|1.541
|-1,30
|
|Çeyrek
|753
|771
|-0,65
|
|Gümüş.Ons
|26,19
|26,22
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|6,96
|6,97
|-0,01
|
|B. Petrol
|65,56
|65,56
|0,53
|
Seans Raporu
12:24
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