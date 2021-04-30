***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
30.04.2021 09:18
***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
QNB Finans Portföy Dow Jones İstanbul 20 Hisse Senedi Yoğun Borsa Yatırım Fonu'nun 30/04/2021 tarihi itibariyle portföyünde bulunan hisse senetlerinin sermaye arttırım bilgileri aşağıda tarafınız sunulmaktadır. Yatırımcılarımızın fonun resmi sitesi olan www.djist.com adresinden detaylı bilgi alabileceklerini saygılarımızla arz ederiz. TARİH HİSSE ORAN NOMİNAL TUTAR
04/05/2021 TCELL 39,17859 96.317 37.735,64
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/933022
BIST
10:331.399
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -2,51
|Açılış
|: 1.399
|
|Önceki Kapanış
|: 1.402
|
1.402
En Düşük
1.396
10:338,2389
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0359
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,2678
En Düşük
8,1830
10:339,9800
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0162
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,0244
En Düşük
9,9251
10:33469,35
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 2,10
|Açılış
|: 469,35
|
|Önceki Kapanış
|: 467,25
|
470,68
En Düşük
466,05
BIST En Aktif Hisseler10:33
|TIRE
|6,18
|1.689.711
|% 9,96
|
|BJKAS
|8,41
|50.910.093
|% 9,79
|
|DAGHL
|11,35
|1.167.931
|% 9,34
|
|GOZDE
|7,32
|69.672.302
|% 9,25
|
|SODSN
|30,48
|280.812
|% 9,25
|
|KRTEK
|11,70
|35.070.608
|% -10,00
|
|IHGZT
|1,94
|751.802
|% -9,77
|
|RYSAS
|3,90
|13.884.639
|% -8,67
|
|TKURU
|245,00
|35.525
|% -8,03
|
|FENER
|27,14
|25.317.744
|% -5,70
|
|EREGL
|19,37
|215.150.558
|% 0,57
|
|THYAO
|12,14
|190.486.709
|% 1,34
|
|GARAN
|7,24
|161.983.348
|% 0,14
|
|KRDMD
|7,20
|131.904.437
|% 1,12
|
|GWIND
|5,00
|129.038.274
|% 6,38
|
|EKGYO
|1,83
|66.221.075
|% 0,00
|
|GWIND
|5,00
|129.038.274
|% 6,38
|
|YKBNK
|2,10
|54.470.810
|% 0,00
|
|GARAN
|7,24
|161.983.348
|% 0,14
|
|KRDMD
|7,20
|131.904.437
|% 1,12
|
|10:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2367
|8,2389
|% 0,44
|
|Euro
|9,9729
|9,9800
|% 0,16
|
|Sterlin
|11,4384
|11,4958
|% 0,35
|
|Frank
|9,0356
|9,0900
|% 0,57
|
|Riyal
|2,1915
|2,2025
|% 0,53
|
|10:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.770
|1.770
|-2,69
|
|Altın Gr.
|469
|469
|2,10
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|25,89
|25,92
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|6,87
|6,88
|-0,01
|
|B. Petrol
|67,69
|67,69
|-0,36
|