***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
31.05.2021 08:57
***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
QNB Finans Portföy Dow Jones İstanbul 20 Hisse Senedi Yoğun Borsa Yatırım Fonu'nun 31/05/2021 tarihi itibariyle portföyünde bulunan hisse senetlerinin sermaye arttırım bilgileri aşağıda tarafınız sunulmaktadır. Yatırımcılarımızın fonun resmi sitesi olan www.djist.com adresinden detaylı bilgi alabileceklerini saygılarımızla arz ederiz. TARİH HİSSE ORAN NOMİNAL TUTAR
02/06/2021 SISE 16,32272 117.800 19.228,16
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/938889
BIST
18:051.422
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 1.413
|
|Önceki Kapanış
|: 1.422
|
1.423
En Düşük
1.401
18:058,5768
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0121
|Açılış
|: 8,5300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4450
|
8,5796
En Düşük
8,5656
18:0510,4651
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0232
|Açılış
|: 10,3650
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3000
|
10,4759
En Düşük
10,4506
18:05525,38
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 1,12
|Açılış
|: 525,38
|
|Önceki Kapanış
|: 524,25
|
526,76
En Düşük
524,57
BIST En Aktif Hisseler18:05
|AVHOL
|7,15
|5.986.130
|% 10,00
|
|IZTAR
|22,46
|26.060.084
|% 9,99
|
|UTPYA
|28,30
|1.591.737
|% 9,95
|
|VKING
|6,36
|6.298.703
|% 9,84
|
|YAYLA
|3,50
|48.151.984
|% 9,72
|
|GEDZA
|41,22
|64.567.256
|% -9,96
|
|KUTPO
|40,12
|74.683.176
|% -9,96
|
|ISGSY
|11,06
|37.281.129
|% -9,93
|
|TRILC
|42,28
|259.353.864
|% -9,08
|
|USAK
|2,34
|102.154.641
|% -8,95
|
|GARAN
|7,98
|1.624.525.760
|% 0,25
|
|THYAO
|12,98
|1.113.234.119
|% -0,54
|
|EREGL
|19,21
|855.566.571
|% 1,86
|
|BIMAS
|64,25
|673.152.690
|% 6,29
|
|YKBNK
|2,16
|623.148.588
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,16
|623.148.588
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,88
|386.330.705
|% -0,53
|
|GARAN
|7,98
|1.624.525.760
|% 0,25
|
|TSKB
|1,32
|121.379.532
|% 0,00
|
|THYAO
|12,98
|1.113.234.119
|% -0,54
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5658
|8,5768
|% 0,14
|
|Euro
|10,4470
|10,4651
|% 0,22
|
|Sterlin
|12,1307
|12,1916
|% 0,12
|
|Frank
|9,4956
|9,5528
|% 0,17
|
|Riyal
|2,2795
|2,2909
|% 0,11
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.905
|1.906
|1,92
|
|Altın Gr.
|526
|526
|1,63
|
|Cumhuriyet
|3.450
|3.502
|48,00
|
|Tam
|3.433
|3.521
|47,72
|
|Yarım
|1.659
|1.703
|23,08
|
|Çeyrek
|832
|852
|11,54
|
|Gümüş.Ons
|27,97
|28,00
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|7,73
|7,73
|0,04
|
|B. Petrol
|69,12
|69,12
|0,40
|