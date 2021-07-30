***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
30.07.2021 09:18
***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
QNB Finans Portföy Dow Jones İstanbul 20 Hisse Senedi Yoğun Borsa Yatırım Fonu'nun 30/07/2021 tarihi itibariyle portföyünde bulunan hisse senetlerinin sermaye arttırım bilgileri aşağıda tarafınız sunulmaktadır. Yatırımcılarımızın fonun resmi sitesi olan www.djist.com adresinden detaylı bilgi alabileceklerini saygılarımızla arz ederiz. TARHİ HİSSE ORAN NOMİNAL TUTAR
03/08/2021 TCELL 39.17859 139,480.00 54,646.30
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/952841
BIST
10:001.385
En Yüksek
|Değişim
|: -0,48%
|| -6,72
|Açılış
|: 1.383
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.385
En Düşük
1.383
10:008,4671
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0115
|Açılış
|: 8,4930
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5650
|
8,4894
En Düşük
8,4419
10:0010,0717
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0031
|Açılış
|: 10,0650
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0750
|
10,0970
En Düşük
10,0374
10:00498,22
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 1,02
|Açılış
|: 498,22
|
|Önceki Kapanış
|: 497,19
|
498,90
En Düşük
496,14
BIST En Aktif Hisseler10:00
|VESTL
|32,24
|99.588.542
|% 10,10
|
|MZHLD
|42,08
|710.697
|% 9,98
|
|IDGYO
|3,07
|3.855.423
|% 9,64
|
|ATSYH
|3,90
|71.265
|% 5,41
|
|VKING
|6,20
|472.651
|% 4,91
|
|MEGAP
|6,66
|2.530.907
|% -10,00
|
|MEGAP
|6,66
|2.530.907
|% -10,00
|
|DOGUB
|5,75
|388.913
|% -8,44
|
|UZERB
|33,10
|53.258
|% -7,23
|
|ODAS
|1,76
|40.435.625
|% -4,35
|
|YKBNK
|2,31
|357.433.458
|% 0,00
|
|YAYLA
|4,34
|336.935.934
|% 0,00
|
|TUPRS
|94,10
|308.307.931
|% 0,00
|
|TOASO
|32,82
|269.711.388
|% 0,00
|
|VBTYZ
|18,52
|152.237.687
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,31
|357.433.458
|% 0,00
|
|YAYLA
|4,34
|336.935.934
|% 0,00
|
|TSPOR
|3,41
|139.195.211
|% 0,29
|
|TSKB
|1,24
|41.019.284
|% 0,00
|
|VAKBN
|3,45
|85.281.549
|% 0,00
|
|10:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4604
|8,4671
|% 0,14
|
|Euro
|10,0588
|10,0717
|% 0,03
|
|Sterlin
|11,7909
|11,8500
|% 0,14
|
|Frank
|9,3085
|9,3645
|% 0,13
|
|Riyal
|2,2530
|2,2643
|% 0,20
|
|10:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.828
|1.828
|-0,54
|
|Altın Gr.
|497
|498
|0,37
|
|Cumhuriyet
|3.305
|3.355
|24,00
|
|Tam
|3.289
|3.372
|24,37
|
|Yarım
|1.590
|1.631
|11,79
|
|Çeyrek
|797
|816
|5,89
|
|Gümüş.Ons
|25,52
|25,56
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|6,95
|6,96
|0,01
|
|B. Petrol
|74,45
|74,45
|-0,65
|