***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
07.01.2022 11:02
***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Teknik sorunlar nedeni ile www.djist.com web sayfasına geçici bir süre erişim sağlanamamaktadır. DJISTI kodu ile veri yayın programlarından ulaşılan gösterge fiyat yayınlanamamaktadır.
Piyasa yapıcı gösterge fiyatı yansıtmak için alış ve satış emirlerini göndermeye devam etmektedir.
Bugüne ait, 15000 paydan oluşan 1 PCF'lik kompozisyon aşağıdaki gibidir:
HİSSE
ADET
AKBNK
8800
ARCLK
725
ASELS
1730
BIMAS
1250
EKGYO
5650
EREGL
3850
GARAN
6050
ISCTR
4600
KCHOL
2900
KOZAL
134
KRDMA
660
KRDMD
2170
PETKM
3600
SAHOL
3800
SASA
494
SISE
3750
TCELL
3450
THYAO
2000
TUPRS
353
VAKBN
3100
YKBNK
7450
Nakit bileşen: 398 TL
Metnin hazırlandığı sıradaki gösterge fiyat saat 10:43 itibariyle 66,9434 TL'dir.
İşlem yaparken gösterge fiyatın sürekli değiştiğinin göz önünde bulundurulması gerektiğini hatırlatırız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/989766
BIST
11:092.018
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 10,89
|Açılış
|: 2.020
|
|Önceki Kapanış
|: 2.008
|
2.032
En Düşük
2.017
11:0913,8354
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0065
|Açılış
|: 13,8300
|
|Önceki Kapanış
|: 13,7400
|
13,9039
En Düşük
13,7400
11:0915,6806
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0360
|Açılış
|: 15,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5000
|
15,7087
En Düşük
15,5317
11:09795,54
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 1,94
|Açılış
|: 795,54
|
|Önceki Kapanış
|: 793,59
|
800,70
En Düşük
790,94
BIST En Aktif Hisseler11:07
|DOBUR
|113,40
|5.850.079
|% 9,99
|
|UZERB
|51,20
|1.132.083
|% 9,97
|
|BRMEN
|2,12
|155.551
|% 9,84
|
|RODRG
|18,23
|401.443
|% 8,77
|
|KRSTL
|3,80
|17.066.437
|% 6,74
|
|ELITE
|19,84
|59.558.913
|% -9,98
|
|SODSN
|27,52
|242.671
|% -9,95
|
|SUMAS
|80,35
|164.959
|% -5,36
|
|IHAAS
|10,59
|2.087.661
|% -3,90
|
|SANFM
|27,84
|1.644.805
|% -3,00
|
|GARAN
|11,62
|784.694.580
|% 1,22
|
|THYAO
|24,82
|697.415.051
|% -0,16
|
|EREGL
|30,54
|654.803.041
|% 1,13
|
|KRDMD
|10,91
|520.600.278
|% 3,02
|
|SISE
|15,00
|512.372.817
|% 1,01
|
|YKBNK
|3,55
|258.858.849
|% 1,72
|
|GARAN
|11,62
|784.694.580
|% 1,22
|
|KRDMD
|10,91
|520.600.278
|% 3,02
|
|PETKM
|9,61
|463.600.767
|% 2,45
|
|TSKB
|1,54
|59.955.757
|% 1,99
|
|11:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8154
|13,8344
|% -0,05
|
|Euro
|15,6304
|15,6524
|% 0,05
|
|Sterlin
|18,6220
|18,7154
|% 0,04
|
|Frank
|14,9241
|15,0140
|% 0,08
|
|Riyal
|3,6652
|3,6836
|% 0,01
|
|11:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.790
|1.790
|1,69
|
|Altın Gr.
|794
|794
|0,07
|
|Cumhuriyet
|5.257
|5.336
|-4,00
|
|Tam
|5.230
|5.367
|-4,40
|
|Yarım
|2.528
|2.596
|-2,13
|
|Çeyrek
|1.268
|1.298
|-1,06
|
|Gümüş.Ons
|22,09
|22,12
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|9,77
|9,78
|-0,07
|
|B. Petrol
|82,43
|82,43
|0,44
|
Seans Raporu
11:07
daha fazla
-
11:22XU100
Endeks 2, 020 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 61 üstünde . İşlem hacmi 7, 157.00 milyon TL de
-
11:22LIDFA
Yüzde 6.00 oranında artışla 4.59 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 447, 904 adet işlem
-
11:21ETYAT
Yüzde 5.41 oranında artışla 3.70 lira fiyatla işlem gören hissede 535, 937 adet işlem
-
11:20BFREN
Yüzde 4.86 oranında artışla 1, 226.90 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 851 adet işlem
-
11:19HURGZ
Yüzde 5.58 oranında artışla 2.08 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 049, 082 adet işlem