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***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

07.01.2022 11:02
***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

                         Teknik sorunlar nedeni ile www.djist.com web sayfasına geçici bir süre erişim sağlanamamaktadır. DJISTI kodu ile veri yayın programlarından ulaşılan gösterge fiyat yayınlanamamaktadır.
 
Piyasa yapıcı gösterge fiyatı yansıtmak için alış ve satış emirlerini göndermeye devam etmektedir.
 
Bugüne ait, 15000 paydan oluşan 1 PCF'lik kompozisyon aşağıdaki gibidir:
 
    HİSSE
    ADET

    AKBNK
    8800

    ARCLK
    725

    ASELS
    1730

    BIMAS
    1250

    EKGYO
    5650

    EREGL
    3850

    GARAN
    6050

    ISCTR
    4600

    KCHOL
    2900

    KOZAL
    134

    KRDMA
    660

    KRDMD
    2170

    PETKM
    3600

    SAHOL
    3800

    SASA
    494

    SISE
    3750

    TCELL
    3450

    THYAO
    2000

    TUPRS
    353

    VAKBN
    3100

    YKBNK
    7450

 
Nakit bileşen: 398 TL
 
 
Metnin hazırlandığı sıradaki gösterge fiyat saat 10:43 itibariyle 66,9434 TL'dir.
İşlem yaparken gösterge fiyatın sürekli değiştiğinin göz önünde bulundurulması gerektiğini hatırlatırız.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/989766


BIST
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BIST En Aktif Hisseler11:07
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
DOBUR 113,40 5.850.079 % 9,99  
UZERB 51,20 1.132.083 % 9,97  
BRMEN 2,12 155.551 % 9,84  
RODRG 18,23 401.443 % 8,77  
KRSTL 3,80 17.066.437 % 6,74  
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11:07 Alış Satış %  
Dolar 13,8154 13,8344 % -0,05  
Euro 15,6304 15,6524 % 0,05  
Sterlin 18,6220 18,7154 % 0,04  
Frank 14,9241 15,0140 % 0,08  
Riyal 3,6652 3,6836 % 0,01  
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11:07 Alış Satış %  
Altın Ons 1.790 1.790 1,69  
Altın Gr. 794 794 0,07  
Cumhuriyet 5.257 5.336 -4,00  
Tam 5.230 5.367 -4,40  
Yarım 2.528 2.596 -2,13  
Çeyrek 1.268 1.298 -1,06  
Gümüş.Ons 22,09 22,12 -0,08  
Gümüş Gr. 9,77 9,78 -0,07  
B. Petrol 82,43 82,43 0,44  
Seans Raporu 11:07
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