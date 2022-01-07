***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarTeknik sorunlar nedeni ile www.djist.com web sayfasına geçici bir süre erişim sağlanamamaktadır. DJISTI kodu ile veri yayın programlarından ulaşılan gösterge fiyat yayınlanamamaktadır.Piyasa yapıcı gösterge fiyatı yansıtmak için alış ve satış emirlerini göndermeye devam etmektedir.Bugüne ait, 15000 paydan oluşan 1 PCF'lik kompozisyon aşağıdaki gibidir:HİSSEADETAKBNK8800ARCLK725ASELS1730BIMAS1250EKGYO5650EREGL3850GARAN6050ISCTR4600KCHOL2900KOZAL134KRDMA660KRDMD2170PETKM3600SAHOL3800SASA494SISE3750TCELL3450THYAO2000TUPRS353VAKBN3100YKBNK7450Nakit bileşen: 398 TLMetnin hazırlandığı sıradaki gösterge fiyat saat 10:43 itibariyle 66,9434 TL'dir.İşlem yaparken gösterge fiyatın sürekli değiştiğinin göz önünde bulundurulması gerektiğini hatırlatırız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/989766BIST