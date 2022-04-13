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***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

13.04.2022 21:15
***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

QNB Finans Portföy Dow Jones İstanbul 20 Hisse Senedi Yoğun   Borsa   Yatırım Fonu'nun 13/04/2022 tarihi itibariyle portföyünde  bulunan   hisse  senetlerinin sermaye arttırım bilgileri aşağıda  tarafınız    sunulmaktadır. 
Yatırımcılarımızın fonun resmi sitesi olan  www.djist.com    adresinden detaylı bilgi alabileceklerini saygılarımızla arz ederiz.
 TARİH           HİSSE        ORAN         NOMİNAL          TUTAR 15/04/2022   YKBNK          0.12           195.944          23196.84 TL




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1020210


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BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
MMCAS 3,52 1.405.765 % 10,00  
KOZAA 31,70 1.959.893.436 % 9,99  
ULUSE 160,70 25.339.047 % 9,99  
PKART 17,76 36.826.445 % 9,97  
OYLUM 2,56 12.460.780 % 9,87  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 14,5907 14,5949 % -0,03  
Euro 15,9003 15,9234 % 0,71  
Sterlin 19,0533 19,1489 % 0,80  
Frank 15,5523 15,6460 % -0,12  
Riyal 3,8795 3,8990 % 0,07  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.979 1.979 12,44  
Altın Gr. 928 928 6,28  
Cumhuriyet 6.142 6.234 5,00  
Tam 6.114 6.266 7,13  
Yarım 2.955 3.031 3,45  
Çeyrek 1.482 1.516 1,72  
Gümüş.Ons 25,73 25,77 0,39  
Gümüş Gr. 12,09 12,10 0,20  
B. Petrol 109 109 3,88  
Seans Raporu 18:05
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