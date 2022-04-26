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***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

26.04.2022 02:14
***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

QNB Finans Portföy Dow Jones İstanbul 20 Hisse Senedi Yoğun   Borsa   Yatırım Fonu'nun 25/04/2022 tarihi itibariyle portföyünde  bulunan   hisse  senetlerinin sermaye arttırım bilgileri aşağıda  tarafınız    sunulmaktadır. 
Yatırımcılarımızın fonun resmi sitesi olan  www.djist.com adresinden detaylı bilgi alabileceklerini saygılarımızla arz ederiz.
TARİH HİSSE ORAN NOMİNAL TUTAR
27/04/2022 EKGYO 0.10 149.576 15361.46





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1023664


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BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
DAGI 3,96 122.318.524 % 10,00  
ACSEL 39,20 35.626.531 % 9,99  
DAGHL 28,20 5.780.153 % 9,98  
KSTUR 262,40 1.662.304 % 9,97  
SILVR 7,85 38.000.038 % 9,94  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 14,7698 14,7793 % 0,08  
Euro 15,8287 15,8432 % 0,06  
Sterlin 18,7594 18,8535 % -0,08  
Frank 15,3403 15,4327 % 0,01  
Riyal 3,9268 3,9464 % -0,04  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.900 1.900 2,10  
Altın Gr. 902 902 0,43  
Cumhuriyet 6.008 6.099 -93,00  
Tam 5.980 6.129 -93,86  
Yarım 2.890 2.965 -45,40  
Çeyrek 1.450 1.482 -22,70  
Gümüş.Ons 23,67 23,72 0,07  
Gümüş Gr. 11,24 11,26 0,02  
B. Petrol 102 102 0,02  
Seans Raporu 18:05
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