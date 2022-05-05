***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
05.05.2022 20:09
***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TARİH HİSSE ORAN NOMİNAL
09/05/2022 SASA %100 10538
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1026947
BIST
11:572.463
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -2,83
|Açılış
|: 2.461
|
|Önceki Kapanış
|: 2.466
|
2.467
En Düşük
2.442
11:5714,9438
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,0828
|Açılış
|: 14,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8920
|
15,1201
En Düşük
14,8503
11:5715,7976
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0855
|Açılış
|: 15,7800
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7050
|
15,8061
En Düşük
15,6090
11:57903,60
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 6,89
|Açılış
|: 903,60
|
|Önceki Kapanış
|: 896,71
|
912,46
En Düşük
892,43
BIST En Aktif Hisseler11:57
|IMASM
|19,96
|14.041.281
|% 9,97
|
|UFUK
|37,94
|2.171.836
|% 9,97
|
|DENGE
|1,69
|8.606.965
|% 9,74
|
|TIRE
|16,90
|71.915.599
|% 9,46
|
|ALKA
|34,78
|46.635.821
|% 9,23
|
|PETUN
|24,42
|39.755.840
|% -8,13
|
|TSPOR
|4,83
|91.094.020
|% -7,29
|
|DAGHL
|19,63
|1.186.280
|% -7,14
|
|ODAS
|2,52
|307.976.575
|% -5,26
|
|EKIZ
|6,60
|69.848
|% -5,17
|
|SISE
|19,62
|2.966.337.949
|% 4,31
|
|THYAO
|42,50
|1.364.071.654
|% -0,42
|
|KOZAL
|186,20
|741.650.188
|% 4,78
|
|KOZAA
|34,60
|559.629.549
|% 6,46
|
|KRDMD
|15,55
|522.294.587
|% -0,70
|
|SISE
|19,62
|2.966.337.949
|% 4,31
|
|ODAS
|2,52
|307.976.575
|% -5,26
|
|YKBNK
|4,87
|473.819.685
|% 0,62
|
|EKGYO
|2,68
|213.328.893
|% -1,11
|
|KLGYO
|1,21
|60.339.756
|% -0,82
|
|11:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,9362
|14,9438
|% 0,56
|
|Euro
|15,7857
|15,7976
|% 0,54
|
|Sterlin
|18,3711
|18,4633
|% 0,38
|
|Frank
|15,0995
|15,1904
|% 0,52
|
|Riyal
|3,9701
|3,9900
|% 0,54
|
|11:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.881
|1.881
|3,96
|
|Altın Gr.
|903
|903
|6,30
|
|Cumhuriyet
|6.066
|6.158
|4,00
|
|Tam
|6.037
|6.191
|14,20
|
|Yarım
|2.918
|2.995
|6,87
|
|Çeyrek
|1.464
|1.497
|3,44
|
|Gümüş.Ons
|22,42
|22,45
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|10,78
|10,80
|0,04
|
|B. Petrol
|113
|113
|1,71
|