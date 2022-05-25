***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
25.05.2022 11:35
***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
QNB Finans Portföy Dow Jones İstanbul 20 Hisse Senedi Yoğun Borsa Yatırım Fonu'nun 25/05/2022 tarihi itibariyle portföyünde bulunan hisse senetlerinin sermaye arttırım bilgileri aşağıda tarafınız sunulmaktadır.
Yatırımcılarımızın fonun resmi sitesi olan www.djist.com adresinden detaylı bilgi alabileceklerini saygılarımızla arz ederiz.
TARİH HİSSE ORAN NOMİNAL TUTAR
27/05/2022 GARAN % 0.3112692 128.394 39,965.10 TL
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1032277
BIST
11:442.393
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 17,50
|Açılış
|: 2.387
|
|Önceki Kapanış
|: 2.375
|
2.395
En Düşük
2.384
11:4416,3555
En Yüksek
|Değişim
|: 1,74%
|| 0,2797
|Açılış
|: 16,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 16,0700
|
16,3555
En Düşük
16,0430
11:4417,4557
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 0,1591
|Açılış
|: 17,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 17,2100
|
17,4668
En Düşük
17,2406
11:44976,82
En Yüksek
|Değişim
|: 1,10%
|| 10,58
|Açılış
|: 976,82
|
|Önceki Kapanış
|: 966,24
|
977,22
En Düşük
961,64
BIST En Aktif Hisseler11:42
|DAGHL
|27,06
|4.685.853
|% 10,00
|
|ARCLK
|74,40
|525.399.310
|% 9,98
|
|GZNMI
|31,78
|35.897.305
|% 9,97
|
|LIDFA
|8,29
|5.866.576
|% 9,95
|
|KGYO
|5,23
|18.516.896
|% 9,87
|
|SELVA
|8,86
|8.948.025
|% -5,74
|
|DOGUB
|4,49
|15.789.343
|% -5,47
|
|SEYKM
|7,36
|18.295.327
|% -4,29
|
|NUGYO
|5,88
|15.172.366
|% -4,08
|
|DIRIT
|2,84
|2.840
|% -3,73
|
|SISE
|20,34
|1.072.329.032
|% 2,62
|
|GARAN
|14,65
|761.753.795
|% -1,07
|
|THYAO
|42,08
|745.520.551
|% -0,19
|
|ASELS
|23,52
|569.891.534
|% 1,99
|
|ARCLK
|74,40
|525.399.310
|% 9,98
|
|EKGYO
|2,56
|189.523.635
|% 0,00
|
|SISE
|20,34
|1.072.329.032
|% 2,62
|
|GARAN
|14,65
|761.753.795
|% -1,07
|
|DOHOL
|3,66
|167.250.222
|% 0,83
|
|YKBNK
|4,36
|179.728.174
|% -0,46
|
|11:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,3375
|16,3508
|% 1,71
|
|Euro
|17,4443
|17,4630
|% 0,96
|
|Sterlin
|20,4183
|20,5207
|% 1,49
|
|Frank
|16,9132
|17,0151
|% 1,33
|
|Riyal
|4,3447
|4,3664
|% 1,53
|
|11:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.856
|1.856
|-10,70
|
|Altın Gr.
|975
|975
|9,04
|
|Cumhuriyet
|6.410
|6.507
|133,00
|
|Tam
|6.379
|6.540
|133,74
|
|Yarım
|3.083
|3.164
|64,69
|
|Çeyrek
|1.546
|1.582
|32,35
|
|Gümüş.Ons
|21,86
|21,89
|-0,24
|
|Gümüş Gr.
|11,50
|11,52
|0,06
|
|B. Petrol
|112
|112
|1,02
|