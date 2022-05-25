Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

25.05.2022 11:35
***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

QNB Finans Portföy Dow Jones İstanbul 20 Hisse Senedi Yoğun   Borsa   Yatırım Fonu'nun 25/05/2022 tarihi itibariyle portföyünde  bulunan   hisse  senetlerinin sermaye arttırım bilgileri aşağıda  tarafınız    sunulmaktadır. 
Yatırımcılarımızın fonun resmi sitesi olan  www.djist.com adresinden detaylı bilgi alabileceklerini saygılarımızla arz ederiz.
TARİH HİSSE ORAN NOMİNAL TUTAR
27/05/2022 GARAN % 0.3112692 128.394 39,965.10 TL





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1032277


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
11:442.393
Değişim :  0,74% |  17,50
Açılış :  2.387  
Önceki Kapanış :  2.375  
En Yüksek
2.395 En Düşük
2.384
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler11:42
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
DAGHL 27,06 4.685.853 % 10,00  
ARCLK 74,40 525.399.310 % 9,98  
GZNMI 31,78 35.897.305 % 9,97  
LIDFA 8,29 5.866.576 % 9,95  
KGYO 5,23 18.516.896 % 9,87  
daha fazla
11:42 Alış Satış %  
Dolar 16,3375 16,3508 % 1,71  
Euro 17,4443 17,4630 % 0,96  
Sterlin 20,4183 20,5207 % 1,49  
Frank 16,9132 17,0151 % 1,33  
Riyal 4,3447 4,3664 % 1,53  
daha fazla
11:42 Alış Satış %  
Altın Ons 1.856 1.856 -10,70  
Altın Gr. 975 975 9,04  
Cumhuriyet 6.410 6.507 133,00  
Tam 6.379 6.540 133,74  
Yarım 3.083 3.164 64,69  
Çeyrek 1.546 1.582 32,35  
Gümüş.Ons 21,86 21,89 -0,24  
Gümüş Gr. 11,50 11,52 0,06  
B. Petrol 112 112 1,02  
Seans Raporu 11:42
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru