***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
31.05.2022 09:24
***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
QNB Finans Portföy Dow Jones İstanbul 20 Hisse Senedi Yoğun Borsa Yatırım Fonu'nun 31/05/2022 tarihi itibariyle portföyünde bulunan hisse senetlerinin sermaye arttırım bilgileri aşağıda tarafınız sunulmaktadır.
Yatırımcılarımızın fonun resmi sitesi olan www.djist.com adresinden detaylı bilgi alabileceklerini saygılarımızla arz ederiz.
TARİH HİSSE ORAN NOMİNAL TUTAR
02/06/2022 SISE %0.40806810 83.160 33,934.94 TL
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1033494
BIST
18:052.527
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 2.527
|
0
En Düşük
0
18:0516,3869
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0067
|Açılış
|: 16,3730
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2950
|
16,4206
En Düşük
16,3367
18:0517,6090
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -0,0567
|Açılış
|: 17,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 17,4700
|
17,7259
En Düşük
17,5800
18:05978,15
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,71
|Açılış
|: 978,30
|
|Önceki Kapanış
|: 977,44
|
980,01
En Düşük
972,51
BIST En Aktif Hisseler18:05
|GENTS
|4,62
|9.021.068
|% 2,78
|
|SISE
|21,06
|2.461.671.717
|% 1,98
|
|OYYAT
|91,65
|103.518.435
|% 1,17
|
|OYAYO
|7,95
|2.996.842
|% 0,74
|
|VERTU
|22,80
|17.117.289
|% 0,00
|
|VERTU
|22,80
|17.117.289
|% 0,00
|
|ULAS
|3,10
|1.322.734
|% 0,00
|
|YBTAS
|19.700,00
|217.899
|% 0,00
|
|YUNSA
|28,60
|17.771.449
|% 0,00
|
|YESIL
|1,51
|6.706.957
|% 0,00
|
|THYAO
|49,52
|5.910.038.904
|% 0,00
|
|KARSN
|7,27
|2.747.441.823
|% 0,00
|
|EREGL
|34,74
|2.649.300.621
|% 0,00
|
|SAHOL
|21,24
|2.633.663.325
|% 0,00
|
|SISE
|21,06
|2.461.671.717
|% 1,98
|
|KARSN
|7,27
|2.747.441.823
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,69
|811.165.397
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,55
|1.044.590.809
|% 0,00
|
|DOHOL
|3,95
|855.284.329
|% 0,00
|
|HALKB
|5,76
|1.113.650.143
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,3833
|16,3869
|% 0,04
|
|Euro
|17,5845
|17,6090
|% -0,32
|
|Sterlin
|20,5987
|20,7020
|% -0,31
|
|Frank
|17,0120
|17,1144
|% -0,16
|
|Riyal
|4,3572
|4,3790
|% 0,09
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.856
|1.856
|0,79
|
|Altın Gr.
|976
|976
|-0,95
|
|Cumhuriyet
|6.497
|6.595
|40,00
|
|Tam
|6.467
|6.628
|38,22
|
|Yarım
|3.125
|3.206
|18,48
|
|Çeyrek
|1.568
|1.603
|9,24
|
|Gümüş.Ons
|21,93
|21,96
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|11,52
|11,54
|-0,05
|
|B. Petrol
|120
|120
|2,15
|
Seans Raporu
18:05
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17:59XU100
Endeks 2, 536 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 3, 96 üstünde . İşlem hacmi 43, 468.00 milyon TL de
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17:59KARSN
Yüzde 8.15 oranında artışla 7.43 lira fiyatla işlem gören hissede 363, 532, 944 adet işlem
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17:54XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 93, 3 artarak (% 4.26 ) 2, 283
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17:54
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MZHLD, THYAO, CASA, SANEL, OZRDN, ALMAD, EGEPO, AGHOL
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17:54
ALARK, OZRDN, PGSUS değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında