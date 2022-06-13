***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
13.06.2022 18:50
***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Merhaba,
DJIST 3 aylık gözden geçirme kapsamında endekse eklenen ya da endeksten çıkan hisse senedi bulunmamaktadır.
Yeni
14:252.499
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -10,70
|Açılış
|: 2.527
|
|Önceki Kapanış
|: 2.510
|
2.533
En Düşük
2.490
14:2517,2765
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0149
|Açılış
|: 17,2650
|
|Önceki Kapanış
|: 17,2400
|
17,2960
En Düşük
17,1960
14:2518,0839
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,0922
|Açılış
|: 18,0200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0000
|
18,1216
En Düşük
17,9666
14:251.011,23
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 1,99
|Açılış
|: 1.011,23
|
|Önceki Kapanış
|: 1.009,24
|
1.015,69
En Düşük
1.005,33
BIST En Aktif Hisseler14:25
|IDEAS
|19,69
|15.514.393
|% 10,00
|
|UFUK
|60,95
|1.744.942
|% 9,92
|
|FONET
|15,77
|88.361.710
|% 9,90
|
|DENGE
|1,69
|8.824.127
|% 9,74
|
|BALAT
|9,19
|429.549
|% 9,67
|
|MOBTL
|1,74
|179.911.756
|% -6,95
|
|SUMAS
|62,00
|498.926
|% -4,62
|
|CASA
|120,20
|248.856
|% -3,76
|
|CUSAN
|9,67
|5.261.339
|% -3,45
|
|ARZUM
|17,18
|14.609.723
|% -3,29
|
|EUREN
|23,52
|254.841.067
|% -1,01
|
|MOBTL
|1,74
|179.911.756
|% -6,95
|
|BASGZ
|14,66
|80.276.033
|% 3,60
|
|ORCAY
|19,57
|74.071.104
|% 7,82
|
|KONTR
|155,30
|65.224.861
|% 1,17
|
|MOBTL
|1,74
|179.911.756
|% -6,95
|
|SEGYO
|1,17
|44.338.777
|% -0,85
|
|EUREN
|23,52
|254.841.067
|% -1,01
|
|DGNMO
|2,50
|19.119.801
|% -0,40
|
|ZRGYO
|3,15
|21.924.360
|% -0,63
|
|14:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2682
|17,2765
|% 0,09
|
|Euro
|18,0499
|18,0839
|% 0,51
|
|Sterlin
|20,7792
|20,8834
|% -0,43
|
|Frank
|17,3076
|17,4118
|% 0,42
|
|Riyal
|4,5892
|4,6122
|% 0,10
|
|14:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.821
|1.822
|2,16
|
|Altın Gr.
|1.013
|1.013
|4,09
|
|Cumhuriyet
|6.736
|6.838
|-12,00
|
|Tam
|6.729
|6.826
|8,00
|
|Yarım
|3.303
|3.338
|3,00
|
|Çeyrek
|1.655
|1.669
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|21,16
|21,18
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|11,75
|11,77
|0,06
|
|B. Petrol
|123
|123
|1,08
|
Seans Raporu
14:25
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-
14:40XU100
Endeks 2, 500 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 38 altında . İşlem hacmi 17, 488.00 milyon TL de
-
14:40DAGI
Yüzde -3.96 oranında düşüşle 3.64 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 550, 452 adet işlem
-
14:39RYSAS
Yüzde -3.80 oranında düşüşle 8.85 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 180, 399 adet işlem
-
14:37BOSSA
Yüzde -3.63 oranında düşüşle 58.40 lira fiyatla işlem gören hissede 314, 720 adet işlem
-
14:35
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler BIMAS, SASA, ASELS