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***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

13.06.2022 18:50
***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

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DJIST 3 aylık gözden geçirme kapsamında endekse eklenen ya da endeksten çıkan hisse senedi bulunmamaktadır.
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BIST USD EURO ALTIN
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Değişim :  -0,43% |  -10,70
Açılış :  2.527  
Önceki Kapanış :  2.510  
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imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler14:25
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
IDEAS 19,69 15.514.393 % 10,00  
UFUK 60,95 1.744.942 % 9,92  
FONET 15,77 88.361.710 % 9,90  
DENGE 1,69 8.824.127 % 9,74  
BALAT 9,19 429.549 % 9,67  
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14:25 Alış Satış %  
Dolar 17,2682 17,2765 % 0,09  
Euro 18,0499 18,0839 % 0,51  
Sterlin 20,7792 20,8834 % -0,43  
Frank 17,3076 17,4118 % 0,42  
Riyal 4,5892 4,6122 % 0,10  
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14:25 Alış Satış %  
Altın Ons 1.821 1.822 2,16  
Altın Gr. 1.013 1.013 4,09  
Cumhuriyet 6.736 6.838 -12,00  
Tam 6.729 6.826 8,00  
Yarım 3.303 3.338 3,00  
Çeyrek 1.655 1.669 2,00  
Gümüş.Ons 21,16 21,18 0,10  
Gümüş Gr. 11,75 11,77 0,06  
B. Petrol 123 123 1,08  
Seans Raporu 14:25
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