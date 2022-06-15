***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
15.06.2022 19:26
***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
QNB Finans Portföy Dow Jones İstanbul 20 Hisse Senedi Yoğun Borsa Yatırım Fonu'nun 15/06/2022 tarihi itibariyle portföyünde bulunan hisse senetlerinin sermaye arttırım bilgileri aşağıda tarafınız sunulmaktadır.
Yatırımcılarımızın fonun resmi sitesi olan www.djist.com adresinden detaylı bilgi alabileceklerini saygılarımızla arz ederiz.
TARİH HİSSE ORAN NOMİNAL TUTAR
17/06/2022 BIMAS %1.50 28350 42,525.00 TL
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1037528
BIST
10:552.529
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -1,85
|Açılış
|: 2.536
|
|Önceki Kapanış
|: 2.531
|
2.544
En Düşük
2.525
10:5517,3022
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0645
|Açılış
|: 17,2950
|
|Önceki Kapanış
|: 17,2750
|
17,3030
En Düşük
17,1975
10:5518,0398
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0202
|Açılış
|: 18,0300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0200
|
18,1602
En Düşük
17,9707
10:551.017,44
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 1,83
|Açılış
|: 1.017,44
|
|Önceki Kapanış
|: 1.015,60
|
1.019,40
En Düşük
1.013,54
BIST En Aktif Hisseler10:54
|UFUK
|73,70
|2.822.594
|% 10,00
|
|YGGYO
|22,38
|7.804.005
|% 9,92
|
|MAKTK
|3,31
|25.891.971
|% 7,12
|
|TETMT
|259,80
|12.748.698
|% 6,74
|
|BRKO
|1,60
|1.030.066
|% 6,67
|
|DOBUR
|49,50
|391.991
|% -10,00
|
|CASA
|111,00
|153.735
|% -7,19
|
|ENKAI
|17,72
|80.767.129
|% -5,59
|
|SKTAS
|2,92
|12.632.282
|% -3,63
|
|ULAS
|2,99
|965.752
|% -3,55
|
|THYAO
|47,96
|1.692.352.124
|% -0,99
|
|EREGL
|30,26
|864.170.054
|% 1,00
|
|SASA
|45,90
|703.852.232
|% 2,64
|
|SISE
|21,78
|492.745.828
|% -0,09
|
|KRDMD
|13,38
|338.656.548
|% 1,36
|
|SKBNK
|1,15
|45.773.913
|% 0,88
|
|THYAO
|47,96
|1.692.352.124
|% -0,99
|
|TSKB
|2,18
|68.858.477
|% 1,40
|
|DOHOL
|4,07
|130.683.544
|% -0,97
|
|EKGYO
|2,60
|75.733.068
|% 0,00
|
|10:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2941
|17,2983
|% 0,35
|
|Euro
|18,0135
|18,0566
|% 0,21
|
|Sterlin
|20,8204
|20,9248
|% -0,40
|
|Frank
|17,5127
|17,6182
|% 1,49
|
|Riyal
|4,5946
|4,6176
|% 0,39
|
|10:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.827
|1.828
|-6,32
|
|Altın Gr.
|1.017
|1.017
|1,82
|
|Cumhuriyet
|6.738
|6.840
|24,00
|
|Tam
|6.749
|6.852
|-19,00
|
|Yarım
|3.314
|3.352
|-9,00
|
|Çeyrek
|1.660
|1.675
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|21,50
|21,52
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|12,00
|12,01
|-0,00
|
|B. Petrol
|119
|119
|0,68
|