***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
28.06.2022 15:43
***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
QNB Finans Portföy Dow Jones İstanbul 20 Hisse Senedi Yoğun Borsa Yatırım Fonu'nun 28/06/2022 tarihi itibariyle portföyünde bulunan hisse senetlerinin sermaye arttırım bilgileri aşağıda tarafınız sunulmaktadır.
Yatırımcılarımızın fonun resmi sitesi olan www.djist.com adresinden detaylı bilgi alabileceklerini saygılarımızla arz ederiz.
TARİH HİSSE ORAN NOMİNAL TUTAR
30/06/2022 KRDMD %43.859640 46137 20,235.52 TL
30/06/2022
KRDMA %43.859640 14028 6,152.63 TL
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1039697
BIST
17:002.520
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -9,71
|Açılış
|: 2.545
|
|Önceki Kapanış
|: 2.529
|
2.561
En Düşük
2.517
17:0016,6573
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 0,1314
|Açılış
|: 16,7300
|
|Önceki Kapanış
|: 16,6200
|
16,6800
En Düşük
16,5102
17:0017,5320
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0056
|Açılış
|: 17,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5600
|
17,6379
En Düşük
17,4694
17:00975,22
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 6,37
|Açılış
|: 975,07
|
|Önceki Kapanış
|: 968,85
|
978,87
En Düşük
967,83
BIST En Aktif Hisseler17:00
|BMSCH
|10,34
|91.113.011
|% 10,00
|
|DOKTA
|34,98
|8.548.735
|% 10,00
|
|ISBIR
|56,10
|2.779.173
|% 10,00
|
|MAKIM
|18,82
|6.992.910
|% 9,99
|
|RODRG
|22,30
|8.673.063
|% 9,96
|
|MZHLD
|82,15
|2.882.768
|% -8,21
|
|SEKUR
|15,35
|98.072.431
|% -8,03
|
|EMNIS
|22,00
|295.107
|% -7,25
|
|SELVA
|8,35
|140.271.186
|% -6,39
|
|IHAAS
|27,38
|23.386.802
|% -6,04
|
|THYAO
|49,34
|4.636.813.354
|% -0,44
|
|SISE
|21,86
|1.329.423.816
|% 0,92
|
|EREGL
|27,80
|1.200.085.631
|% -0,14
|
|SAHOL
|20,36
|1.082.376.331
|% 0,59
|
|KRDMD
|11,98
|937.735.690
|% -2,69
|
|YKBNK
|4,55
|835.334.733
|% -2,15
|
|ODAS
|3,16
|532.577.204
|% 0,32
|
|EKGYO
|2,65
|436.786.491
|% 2,71
|
|TSKB
|2,11
|330.000.900
|% -0,47
|
|AKBNK
|8,47
|816.658.977
|% -0,47
|
|17:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,6327
|16,6573
|% 0,80
|
|Euro
|17,5075
|17,5320
|% 0,03
|
|Sterlin
|20,2879
|20,3896
|% 0,35
|
|Frank
|17,3202
|17,4246
|% 0,60
|
|Riyal
|4,4240
|4,4461
|% 0,75
|
|17:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.821
|1.822
|-1,25
|
|Altın Gr.
|975
|975
|6,46
|
|Cumhuriyet
|6.526
|6.625
|32,00
|
|Tam
|6.509
|6.603
|11,00
|
|Yarım
|3.191
|3.229
|5,00
|
|Çeyrek
|1.598
|1.614
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|21,06
|21,09
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|11,28
|11,30
|0,04
|
|B. Petrol
|112
|112
|1,51
|
Seans Raporu
17:00
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-
17:15XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -9, 73 kaybederek (% -0.43 ) 2, 247
-
17:15
Tavandan işlem gören hisse senedleri : DOKTA, RODRG, MAKIM, ISBIR, BMSCH
-
17:15
BERA, OYAYO, BALAT değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:15
SEKUR, SELVA, IHAAS değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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17:15XUSD
Amerikan Dolar serbest piyasada 16.74 liradan (ALIŞ) işlem