***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
07.07.2022 18:01
***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
QNB Finans Portföy Dow Jones İstanbul 20 Hisse Senedi Yoğun Borsa Yatırım Fonu'nun 07/07/2022 tarihi itibariyle portföyünde bulunan hisse senetlerinin sermaye arttırım bilgileri aşağıda tarafınız sunulmaktadır.
Yatırımcılarımızın fonun resmi sitesi olan www.djist.com adresinden detaylı bilgi alabileceklerini saygılarımızla arz ederiz.
TARİH HİSSE ORAN NOMİNAL TUTAR
14/07/2022 KOZAL %1754.93199 2835 49,752.32 TL
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1043262
BIST
17:522.422
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 13,40
|Açılış
|: 2.412
|
|Önceki Kapanış
|: 2.408
|
2.429
En Düşük
2.404
17:5217,2595
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0440
|Açılış
|: 17,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3180
|
17,3080
En Düşük
17,1857
17:5217,6008
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0528
|Açılış
|: 17,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6200
|
17,7159
En Düşük
17,5271
17:52967,30
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 4,59
|Açılış
|: 967,88
|
|Önceki Kapanış
|: 962,71
|
970,80
En Düşük
960,67
BIST En Aktif Hisseler17:50
|KONYA
|1.090,80
|82.827.491
|% 9,99
|
|IZFAS
|2,47
|3.366.305
|% 9,99
|
|RUBNS
|15,12
|5.453.466
|% 9,96
|
|PSGYO
|9,83
|116.883.150
|% 9,96
|
|SMRTG
|27,44
|112.508.402
|% 9,94
|
|ROYAL
|2,85
|174.845
|% -6,86
|
|RODRG
|19,76
|334.879
|% -3,98
|
|AKSGY
|2,92
|23.892.842
|% -3,63
|
|OYAYO
|10,24
|8.043.750
|% -3,40
|
|KOZAL
|163,80
|711.704.772
|% -3,22
|
|THYAO
|49,12
|3.580.502.485
|% 1,45
|
|SISE
|21,42
|1.161.282.703
|% 0,28
|
|EREGL
|26,16
|1.155.478.075
|% -1,88
|
|TUPRS
|244,30
|1.145.158.606
|% -0,20
|
|SASA
|40,78
|752.733.791
|% 1,19
|
|EKGYO
|2,83
|643.987.509
|% 2,54
|
|YKBNK
|4,30
|639.941.970
|% 2,63
|
|ODAS
|2,85
|320.148.945
|% 2,89
|
|AKBNK
|8,06
|640.061.717
|% 1,90
|
|ISCTR
|4,52
|347.179.749
|% 1,80
|
|17:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2435
|17,2630
|% 0,28
|
|Euro
|17,5722
|17,5990
|% 0,29
|
|Sterlin
|20,6032
|20,7065
|% 0,69
|
|Frank
|17,6408
|17,7470
|% -0,11
|
|Riyal
|4,5766
|4,5996
|% 0,10
|
|17:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.744
|1.745
|5,90
|
|Altın Gr.
|968
|969
|5,88
|
|Cumhuriyet
|6.495
|6.593
|-43,00
|
|Tam
|6.485
|6.593
|-15,00
|
|Yarım
|3.174
|3.224
|-7,00
|
|Çeyrek
|1.590
|1.611
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|19,34
|19,36
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|10,74
|10,76
|0,11
|
|B. Petrol
|105
|105
|4,47
|