***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
26.07.2022 17:44
***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
QNB Finans Portföy Dow Jones İstanbul 20 Hisse Senedi Yoğun Borsa Yatırım Fonu'nun 26/07/2022 tarihi itibariyle portföyünde bulunan hisse senetlerinin sermaye arttırım bilgileri aşağıda tarafınız sunulmaktadır.
Yatırımcılarımızın fonun resmi sitesi olan www.djist.com adresinden detaylı bilgi alabileceklerini saygılarımızla arz ederiz.
TARİH HİSSE ORAN NOMİNAL TUTAR
28/07/2022 TCELL %57.171570 73.500 42,021.10 TL
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047815
BIST
17:532.537
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -11,53
|Açılış
|: 2.558
|
|Önceki Kapanış
|: 2.548
|
2.566
En Düşük
2.535
17:5317,8697
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,0976
|Açılış
|: 17,9550
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9050
|
17,8786
En Düşük
17,7280
17:5318,1574
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -0,0438
|Açılış
|: 18,1900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3100
|
18,2986
En Düşük
18,0114
17:53985,90
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 2,83
|Açılış
|: 985,90
|
|Önceki Kapanış
|: 983,07
|
992,33
En Düşük
980,65
BIST En Aktif Hisseler17:51
|DOBUR
|57,75
|17.075.766
|% 10,00
|
|EMNIS
|33,02
|927.400
|% 9,99
|
|INTEM
|80,45
|58.936.978
|% 9,98
|
|IHAAS
|29,78
|10.942.136
|% 9,97
|
|ETILR
|7,95
|29.295.791
|% 9,96
|
|KLRHO
|16,11
|175.487.526
|% -10,00
|
|SANEL
|10,00
|5.505.140
|% -9,99
|
|KRGYO
|7,82
|7.179.717
|% -5,21
|
|MMCAS
|2,98
|435.599
|% -5,10
|
|ESCAR
|53,05
|17.031.896
|% -5,01
|
|THYAO
|49,12
|3.752.405.875
|% -0,85
|
|EKGYO
|3,19
|1.682.458.777
|% 0,63
|
|YKBNK
|4,75
|1.197.582.035
|% -1,25
|
|EREGL
|27,78
|1.185.593.867
|% -2,32
|
|GARAN
|15,10
|1.136.993.134
|% -3,51
|
|EKGYO
|3,19
|1.682.458.777
|% 0,63
|
|SKBNK
|1,54
|599.510.402
|% 3,36
|
|TSKB
|2,49
|637.267.694
|% 2,47
|
|YKBNK
|4,75
|1.197.582.035
|% -1,25
|
|ODAS
|3,74
|550.630.301
|% -1,32
|
|17:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,8610
|17,8697
|% 0,55
|
|Euro
|18,1280
|18,1574
|% -0,24
|
|Sterlin
|21,4198
|21,5272
|% 0,30
|
|Frank
|18,4799
|18,5912
|% 0,67
|
|Riyal
|4,7384
|4,7621
|% 0,45
|
|17:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.718
|1.718
|-1,64
|
|Altın Gr.
|988
|988
|5,22
|
|Cumhuriyet
|6.626
|6.726
|16,00
|
|Tam
|6.659
|6.720
|4,00
|
|Yarım
|3.245
|3.285
|2,00
|
|Çeyrek
|1.627
|1.642
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|18,61
|18,63
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|10,70
|10,72
|0,17
|
|B. Petrol
|102
|102
|1,62
|