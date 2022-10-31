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***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

31.10.2022 11:38
***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

       Teknik bir sorun nedeniyle DJISTI Gösterge Net Aktif Değeri hatalı olarak yayınlanmaktadır.
IT ekibimiz çözüm için çalışmaktadır.
Bu duyurunun hazırlandığı sıradaki DJISTI değeri 128,9330'dır.
Yatırımcılarımızın bilgisine arz ederiz.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1075216


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BIST En Aktif Hisseler13:04
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
VKING 14,86 6.428.704 % 9,99  
PETUN 48,10 30.043.188 % 9,97  
BRKSN 15,67 4.006.880 % 9,96  
ULUUN 36,02 161.272.603 % 9,95  
TUCLK 26,52 6.219.497 % 9,95  
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13:04 Alış Satış %  
Dolar 18,6173 18,6208 % 0,22  
Euro 18,4989 18,5077 % -0,16  
Sterlin 21,4612 21,5688 % -0,26  
Frank 18,5571 18,6689 % -0,14  
Riyal 4,9404 4,9652 % 0,24  
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13:04 Alış Satış %  
Altın Ons 1.637 1.638 -7,28  
Altın Gr. 981 981 -1,64  
Cumhuriyet 6.568 6.668 2,00  
Tam 6.597 6.655 -81,00  
Yarım 3.214 3.251 -43,00  
Çeyrek 1.612 1.624 -23,00  
Gümüş.Ons 19,02 19,06 -0,22  
Gümüş Gr. 11,41 11,43 -0,10  
B. Petrol 92,89 92,89 -0,88  
Seans Raporu 13:04
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