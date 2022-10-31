***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
31.10.2022 11:38
***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Teknik bir sorun nedeniyle GMSTRI Gösterge Net Aktif Değeri hatalı olarak yayınlanmaktadır.
IT ekibimiz çözüm için çalışmaktadır.
Bu duyurunun hazırlandığı sıradaki GMSTRI değeri 72,8273'dır.
Yatırımcılarımızın bilgisine arz ederiz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1075217
BIST
13:053.937
En Yüksek
|Değişim
|: 1,48%
|| 57,54
|Açılış
|: 3.885
|
|Önceki Kapanış
|: 3.879
|
3.939
En Düşük
3.881
13:0518,6213
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0408
|Açılış
|: 18,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5750
|
18,6618
En Düşük
18,5474
13:0518,5072
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0294
|Açılış
|: 18,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5000
|
18,6111
En Düşük
18,4616
13:05980,76
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -1,96
|Açılış
|: 980,76
|
|Önceki Kapanış
|: 982,72
|
986,64
En Düşük
979,03
BIST En Aktif Hisseler13:03
|VKING
|14,86
|6.428.704
|% 9,99
|
|PETUN
|48,10
|29.882.005
|% 9,97
|
|BRKSN
|15,67
|4.006.880
|% 9,96
|
|ULUUN
|36,02
|160.912.331
|% 9,95
|
|TUCLK
|26,52
|6.178.391
|% 9,95
|
|AGYO
|5,50
|54.145.243
|% -9,98
|
|METRO
|1,53
|79.171.586
|% -7,27
|
|DOBUR
|52,40
|10.743.567
|% -6,60
|
|TUREX
|16,94
|26.499.690
|% -6,25
|
|NIBAS
|12,11
|18.313.887
|% -6,12
|
|THYAO
|97,95
|2.755.740.620
|% 1,03
|
|SASA
|117,70
|1.681.082.290
|% 7,69
|
|AKBNK
|14,43
|1.381.621.044
|% -1,70
|
|YKBNK
|8,90
|1.143.686.203
|% 0,23
|
|TUPRS
|374,10
|1.088.286.149
|% 2,32
|
|EKGYO
|4,40
|878.175.551
|% -0,45
|
|YKBNK
|8,90
|1.143.686.203
|% 0,23
|
|TSKB
|2,97
|314.431.662
|% -1,66
|
|SKBNK
|2,02
|213.383.281
|% -1,46
|
|ISCTR
|9,03
|859.241.274
|% -0,22
|
|13:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6116
|18,6208
|% 0,22
|
|Euro
|18,4967
|18,5054
|% -0,17
|
|Sterlin
|21,4634
|21,5710
|% -0,25
|
|Frank
|18,5587
|18,6705
|% -0,13
|
|Riyal
|4,9404
|4,9652
|% 0,24
|
|13:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.638
|1.639
|-6,15
|
|Altın Gr.
|981
|981
|-1,73
|
|Cumhuriyet
|6.572
|6.671
|5,00
|
|Tam
|6.594
|6.654
|-82,00
|
|Yarım
|3.213
|3.251
|-43,00
|
|Çeyrek
|1.611
|1.624
|-23,00
|
|Gümüş.Ons
|19,06
|19,08
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|11,41
|11,43
|-0,09
|
|B. Petrol
|92,73
|92,73
|-1,04
|