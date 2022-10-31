***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
31.10.2022 11:38
***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Teknik bir sorun nedeniyle GLDTRI Gösterge Net Aktif Değeri hatalı olarak yayınlanmaktadır.
IT ekibimiz çözüm için çalışmaktadır.
Bu duyurunun hazırlandığı sıradaki GLDTRI değeri 85,2245'dır.
Yatırımcılarımızın bilgisine arz ederiz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1075218
BIST
15:353.939
En Yüksek
|Değişim
|: 1,55%
|| 60,06
|Açılış
|: 3.885
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|Önceki Kapanış
|: 3.879
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3.949
En Düşük
3.881
15:3518,6222
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
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|Açılış
|: 18,6400
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|Önceki Kapanış
|: 18,5750
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En Düşük
18,5474
15:3518,4705
En Yüksek
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15:35980,76
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|Açılış
|: 980,76
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|Önceki Kapanış
|: 982,72
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986,64
En Düşük
979,03
BIST En Aktif Hisseler15:35
|VKING
|14,86
|6.461.961
|% 9,99
|
|SMRTG
|85,95
|268.049.976
|% 9,98
|
|KONTR
|98,15
|875.556.401
|% 9,97
|
|PETUN
|48,10
|41.852.495
|% 9,97
|
|BRKSN
|15,67
|4.330.058
|% 9,96
|
|CEOEM
|13,50
|42.003.420
|% -8,60
|
|MMCAS
|4,88
|281.918
|% -7,05
|
|QNBFL
|83,95
|204.721
|% -5,67
|
|TUREX
|17,06
|35.720.188
|% -5,59
|
|SODSN
|31,10
|422.171
|% -5,41
|
|KONTR
|98,15
|875.556.401
|% 9,97
|
|ODAS
|7,65
|779.203.770
|% -2,42
|
|PGSUS
|316,10
|573.025.369
|% -0,22
|
|ENJSA
|20,58
|545.591.476
|% 2,90
|
|YYLGD
|32,76
|285.194.910
|% 4,66
|
|ODAS
|7,65
|779.203.770
|% -2,42
|
|IHLGM
|0,98
|82.204.576
|% 0,00
|
|ADESE
|1,25
|91.749.441
|% -1,57
|
|MOBTL
|3,17
|119.095.216
|% 0,32
|
|CONSE
|7,90
|255.416.267
|% 2,86
|
|15:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6092
|18,6222
|% 0,22
|
|Euro
|18,4642
|18,4705
|% -0,36
|
|Sterlin
|21,4046
|21,5120
|% -0,52
|
|Frank
|18,5389
|18,6505
|% -0,23
|
|Riyal
|4,9401
|4,9649
|% 0,23
|
|15:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.638
|1.638
|-6,75
|
|Altın Gr.
|982
|982
|-0,67
|
|Cumhuriyet
|6.572
|6.673
|7,00
|
|Tam
|6.606
|6.662
|-74,00
|
|Yarım
|3.219
|3.255
|-39,00
|
|Çeyrek
|1.614
|1.626
|-21,00
|
|Gümüş.Ons
|19,08
|19,12
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|11,49
|11,51
|-0,01
|
|B. Petrol
|92,48
|92,48
|-1,29
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