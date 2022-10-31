***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
31.10.2022 11:38
***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Teknik bir sorun nedeniyle USDTRI Gösterge Net Aktif Değeri hatalı olarak yayınlanmaktadır.
IT ekibimiz çözüm için çalışmaktadır.
Bu duyurunun hazırlandığı sıradaki USDTRI değeri 1766,0450'dır.
Yatırımcılarımızın bilgisine arz ederiz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1075219
BIST
14:134.067
En Yüksek
|Değişim
|: 2,22%
|| 88,25
|Açılış
|: 3.987
|
|Önceki Kapanış
|: 3.979
|
4.100
En Düşük
3.987
14:1318,6219
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0154
|Açılış
|: 18,6750
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6600
|
18,6707
En Düşük
18,5879
14:1318,5172
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 0,1136
|Açılış
|: 18,5300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4500
|
18,5502
En Düşük
18,3744
14:13989,31
En Yüksek
|Değişim
|: 1,27%
|| 12,44
|Açılış
|: 989,31
|
|Önceki Kapanış
|: 976,87
|
990,30
En Düşük
976,38
BIST En Aktif Hisseler14:13
|AKCNS
|48,40
|55.831.621
|% 10,00
|
|VAKKO
|33,88
|5.507.905
|% 10,00
|
|EDATA
|22,24
|73.271.321
|% 9,99
|
|NTGAZ
|32,62
|266.491.669
|% 9,98
|
|BALAT
|11,80
|1.551.430
|% 9,97
|
|YKSLN
|10,76
|91.079.709
|% -9,43
|
|LIDER
|48,16
|122.448.837
|% -9,13
|
|PNSUT
|46,62
|65.582.078
|% -8,41
|
|TRCAS
|21,88
|274.920.667
|% -8,14
|
|VERTU
|32,92
|134.684.567
|% -8,04
|
|THYAO
|102,90
|3.806.711.096
|% 1,58
|
|SASA
|127,10
|3.076.454.409
|% 5,74
|
|SISE
|33,60
|2.244.811.687
|% 1,14
|
|ASELS
|33,40
|1.916.818.469
|% 3,66
|
|EKGYO
|4,50
|1.837.734.355
|% 2,04
|
|EKGYO
|4,50
|1.837.734.355
|% 2,04
|
|YKBNK
|9,53
|1.565.156.674
|% 3,47
|
|ISCTR
|9,53
|1.351.291.557
|% 2,25
|
|DOHOL
|6,09
|739.455.335
|% 2,18
|
|AKBNK
|15,10
|1.811.851.777
|% 3,28
|
|14:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6173
|18,6219
|% 0,08
|
|Euro
|18,5061
|18,5172
|% 0,62
|
|Sterlin
|21,4227
|21,5301
|% 0,76
|
|Frank
|18,6711
|18,7836
|% 0,98
|
|Riyal
|4,9394
|4,9642
|% 0,10
|
|14:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.653
|1.653
|19,43
|
|Altın Gr.
|989
|989
|12,15
|
|Cumhuriyet
|6.605
|6.705
|34,00
|
|Tam
|6.639
|6.694
|43,00
|
|Yarım
|3.235
|3.270
|21,00
|
|Çeyrek
|1.622
|1.634
|10,00
|
|Gümüş.Ons
|19,85
|19,88
|0,70
|
|Gümüş Gr.
|11,90
|11,91
|0,44
|
|B. Petrol
|94,36
|94,36
|1,55
|
Seans Raporu
14:13
daha fazla
-
14:27BRKSN
Yüzde 9.96 oranında artışla 17.23 lira fiyatla işlem gören hissede 614, 493 adet işlem
-
14:26XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 106, 75 artarak (% 2.47 ) 4, 437
-
14:26
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi EKGYO, YKBNK, TRKCM
-
14:26
BIST de en çok değer kaybeden hisse senetleri şu an itibariyle ECBYO, YKSLN, LIDER
-
14:26XU100
Endeks 4, 069 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 28 üstünde . İşlem hacmi 48, 842.00 milyon TL de