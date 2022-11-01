***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
01.11.2022 14:49
***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Teknik sorun çözümlenmiş olup, GMSTRI Gösterge Net Aktif Değeri doğru olarak yayınlanmaktadır.
Yatırımcılarımızın bilgisine arz ederiz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1075882
BIST
17:404.046
En Yüksek
|Değişim
|: 1,69%
|| 67,32
|Açılış
|: 3.987
|
|Önceki Kapanış
|: 3.979
|
4.100
En Düşük
3.987
17:4018,6212
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0147
|Açılış
|: 18,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6600
|
18,6707
En Düşük
18,5879
17:4018,4014
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0022
|Açılış
|: 18,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4500
|
18,5502
En Düşük
18,3744
17:40985,43
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 8,56
|Açılış
|: 985,81
|
|Önceki Kapanış
|: 976,87
|
992,14
En Düşük
976,38
BIST En Aktif Hisseler17:40
|AKCNS
|48,40
|60.859.268
|% 10,00
|
|VAKKO
|33,88
|5.782.401
|% 10,00
|
|EDATA
|22,24
|75.309.884
|% 9,99
|
|NTGAZ
|32,62
|269.367.905
|% 9,98
|
|BALAT
|11,80
|2.755.396
|% 9,97
|
|YKSLN
|10,71
|115.479.461
|% -9,85
|
|LIDER
|48,12
|150.870.303
|% -9,21
|
|KRTEK
|25,16
|100.388.552
|% -8,04
|
|VERTU
|32,96
|162.844.363
|% -7,93
|
|PNSUT
|46,94
|86.090.149
|% -7,78
|
|THYAO
|102,20
|5.853.996.010
|% 0,89
|
|SASA
|128,80
|4.006.878.092
|% 7,15
|
|ASELS
|33,36
|3.520.895.214
|% 3,54
|
|SISE
|33,14
|3.294.687.662
|% -0,24
|
|AKBNK
|14,64
|2.870.659.532
|% 0,14
|
|EKGYO
|4,49
|2.636.687.988
|% 1,81
|
|YKBNK
|9,34
|2.545.184.302
|% 1,41
|
|ISCTR
|9,15
|2.338.062.601
|% -1,82
|
|AKBNK
|14,64
|2.870.659.532
|% 0,14
|
|TSKB
|2,99
|582.307.073
|% -0,66
|
|17:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6146
|18,6212
|% 0,08
|
|Euro
|18,3924
|18,4014
|% -0,01
|
|Sterlin
|21,3188
|21,4257
|% 0,28
|
|Frank
|18,5716
|18,6835
|% 0,44
|
|Riyal
|4,9394
|4,9642
|% 0,10
|
|17:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.647
|1.647
|13,81
|
|Altın Gr.
|986
|986
|9,45
|
|Cumhuriyet
|6.589
|6.689
|18,00
|
|Tam
|6.632
|6.691
|40,00
|
|Yarım
|3.232
|3.269
|20,00
|
|Çeyrek
|1.621
|1.633
|9,00
|
|Gümüş.Ons
|19,70
|19,73
|0,55
|
|Gümüş Gr.
|11,79
|11,81
|0,34
|
|B. Petrol
|94,65
|94,65
|1,84
|
Seans Raporu
17:40
daha fazla
-
17:55SMRTG
Yüzde 9.95 oranında artışla 94.50 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 835, 997 adet işlem
-
17:54KRGYO
Yüzde 9.87 oranında artışla 8.68 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 131, 132 adet işlem
-
17:52DGNMO
Yüzde 5.94 oranında artışla 5.35 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 426, 853 adet işlem
-
17:51XU100
Endeks 4, 047 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 7 üstünde . İşlem hacmi 73, 806.00 milyon TL de
-
17:51RYGYO
Yüzde 9.90 oranında artışla 7.88 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 293, 105 adet işlem