***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
01.11.2022 14:49
***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Açıklamalar
Teknik sorun çözümlenmiş olup, GLDTRI Gösterge Net Aktif Değeri doğru olarak yayınlanmaktadır.
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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1075883
BIST
14:384.069
En Yüksek
|Değişim
|: 2,26%
|| 90,09
|Açılış
|: 3.987
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|Önceki Kapanış
|: 3.979
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4.100
En Düşük
3.987
14:3818,6265
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0200
|Açılış
|: 18,6850
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|Önceki Kapanış
|: 18,6600
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18,6707
En Düşük
18,5879
14:3818,5138
En Yüksek
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|: 0,60%
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|Açılış
|: 18,5600
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|Önceki Kapanış
|: 18,4500
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18,5502
En Düşük
18,3744
14:38990,70
En Yüksek
|Değişim
|: 1,42%
|| 13,83
|Açılış
|: 990,70
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|: 976,87
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991,14
En Düşük
976,38
BIST En Aktif Hisseler14:38
|AKCNS
|48,40
|57.814.182
|% 10,00
|
|VAKKO
|33,88
|5.525.117
|% 10,00
|
|EDATA
|22,24
|74.381.208
|% 9,99
|
|NTGAZ
|32,62
|268.138.196
|% 9,98
|
|BALAT
|11,80
|2.755.396
|% 9,97
|
|YKSLN
|10,84
|94.401.761
|% -8,75
|
|MTRYO
|2,73
|2.649.252
|% -8,70
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|PNSUT
|46,58
|69.468.401
|% -8,49
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|LIDER
|48,68
|127.010.070
|% -8,15
|
|KRTEK
|25,20
|79.991.452
|% -7,89
|
|THYAO
|102,80
|3.940.474.962
|% 1,48
|
|SASA
|128,40
|3.235.187.023
|% 6,82
|
|SISE
|33,60
|2.337.531.953
|% 1,14
|
|ASELS
|33,54
|2.144.540.568
|% 4,10
|
|EKGYO
|4,52
|1.937.411.489
|% 2,49
|
|EKGYO
|4,52
|1.937.411.489
|% 2,49
|
|YKBNK
|9,48
|1.657.277.364
|% 2,93
|
|ISCTR
|9,52
|1.391.310.359
|% 2,15
|
|AKBNK
|15,05
|1.885.901.721
|% 2,94
|
|DOHOL
|6,12
|763.175.253
|% 2,68
|
|14:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6180
|18,6265
|% 0,11
|
|Euro
|18,5068
|18,5138
|% 0,60
|
|Sterlin
|21,4304
|21,5379
|% 0,80
|
|Frank
|18,6845
|18,7971
|% 1,05
|
|Riyal
|4,9397
|4,9645
|% 0,11
|
|14:38
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.653
|1.654
|20,24
|
|Altın Gr.
|991
|991
|13,79
|
|Cumhuriyet
|6.614
|6.714
|43,00
|
|Tam
|6.654
|6.710
|59,00
|
|Yarım
|3.242
|3.278
|29,00
|
|Çeyrek
|1.626
|1.638
|14,00
|
|Gümüş.Ons
|19,91
|19,94
|0,76
|
|Gümüş Gr.
|11,93
|11,94
|0,48
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|B. Petrol
|94,07
|94,07
|1,26
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