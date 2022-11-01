***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
01.11.2022 12:19
***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Teknik sorun nedeniyle USDTRI Gösterge Net Aktif Değeri hatalı olarak yayınlanmaktadır.
IT ekibimiz çözüm için çalışmaktadır.
Bu duyurunun hazırlandığı sıradaki USDTRI değeri 1766,4466'dır.
Yatırımcılarımızın bilgisine arz e
16:384.086
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 30,93
|Açılış
|: 4.059
|
|Önceki Kapanış
|: 4.055
|
4.099
En Düşük
4.040
16:3818,6264
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0403
|Açılış
|: 18,7250
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6850
|
18,6407
En Düşük
18,5393
16:3818,4382
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0790
|Açılış
|: 18,5200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4900
|
18,4724
En Düşük
18,2949
16:38990,84
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 5,62
|Açılış
|: 990,84
|
|Önceki Kapanış
|: 985,22
|
993,12
En Düşük
982,49
BIST En Aktif Hisseler16:36
|ERCB
|85,25
|93.862.676
|% 10,00
|
|NTGAZ
|35,88
|185.658.694
|% 9,99
|
|EDATA
|24,46
|78.336.105
|% 9,98
|
|MNDTR
|25,12
|231.856.969
|% 9,98
|
|VAKKO
|37,26
|15.161.616
|% 9,98
|
|LIDER
|44,38
|53.239.844
|% -8,04
|
|ERBOS
|160,00
|245.424.370
|% -7,51
|
|KUVVA
|37,28
|1.018.436
|% -6,57
|
|YAPRK
|49,20
|37.448.169
|% -6,11
|
|KRGYO
|8,20
|106.408.320
|% -5,64
|
|ASELS
|36,34
|6.221.685.971
|% 9,00
|
|THYAO
|101,30
|4.608.094.524
|% -1,07
|
|SASA
|126,30
|2.759.973.153
|% -3,95
|
|TUPRS
|398,40
|2.176.591.552
|% 2,15
|
|ODAS
|8,43
|1.818.809.371
|% 7,53
|
|EKGYO
|4,57
|1.426.297.081
|% 1,33
|
|TSKB
|3,13
|795.896.963
|% 5,39
|
|SKBNK
|2,04
|484.705.518
|% 2,00
|
|ODAS
|8,43
|1.818.809.371
|% 7,53
|
|ASELS
|36,34
|6.221.685.971
|% 9,00
|
|16:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6141
|18,6271
|% 0,22
|
|Euro
|18,4179
|18,4308
|% 0,39
|
|Sterlin
|21,3338
|21,4408
|% 0,22
|
|Frank
|18,6217
|18,7339
|% 0,56
|
|Riyal
|4,9388
|4,9636
|% 0,11
|
|16:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.654
|1.655
|6,42
|
|Altın Gr.
|992
|992
|6,64
|
|Cumhuriyet
|6.641
|6.741
|52,00
|
|Tam
|6.675
|6.727
|32,00
|
|Yarım
|3.252
|3.289
|16,00
|
|Çeyrek
|1.631
|1.643
|8,00
|
|Gümüş.Ons
|19,72
|19,75
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|11,87
|11,88
|0,14
|
|B. Petrol
|94,45
|94,45
|-0,20
|
Seans Raporu
16:36
daha fazla
-
16:51HURGZ
Yüzde 7.47 oranında artışla 4.03 lira fiyatla işlem gören hissede 24, 684, 361 adet işlem
-
16:50MERIT
Yüzde 4.50 oranında artışla 35.78 lira fiyatla işlem gören hissede 761, 811 adet işlem
-
16:49SKTAS
Yüzde 4.18 oranında artışla 3.74 lira fiyatla işlem gören hissede 16, 668, 646 adet işlem
-
16:47XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 27, 33 artarak (% 0.77 ) 3, 596
-
16:47
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ERCB, MNDTR, VAKKO, EDATA, KERVN, NTGAZ, AFYON