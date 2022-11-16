***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
16.11.2022 16:24
***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
QNB Finans Portföy Dow Jones İstanbul 20 Hisse Senedi Yoğun Borsa Yatırım Fonu'nun 16/11/2022 tarihi itibariyle portföyünde bulunan hisse senetlerinin sermaye arttırım bilgileri aşağıda tarafınız sunulmaktadır.
Yatırımcılarımızın fonun resmi sitesi olan www.djist.com adresinden detaylı bilgi alabileceklerini saygılarımızla arz ederiz.
TARİH HİSSE ORAN NOMİNAL TUTAR
18/11/2022 ASELS %20.17543 34.600 6,980.70 TL
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1080377
BIST
18:054.669
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 11,52
|Açılış
|: 4.702
|
|Önceki Kapanış
|: 4.657
|
4.784
En Düşük
4.651
18:0518,6151
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0136
|Açılış
|: 18,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7200
|
18,6430
En Düşük
18,5685
18:0519,3941
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 0,1227
|Açılış
|: 19,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 19,4900
|
19,4349
En Düşük
19,2248
18:051.064,55
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 1,07
|Açılış
|: 1.064,55
|
|Önceki Kapanış
|: 1.063,48
|
1.068,40
En Düşük
1.059,11
BIST En Aktif Hisseler18:05
|HEKTS
|51,25
|5.590.567.633
|% 9,98
|
|KLMSN
|18,75
|110.447.141
|% 9,97
|
|ESCOM
|32,42
|58.408.063
|% 9,97
|
|AKENR
|5,85
|266.566.994
|% 9,96
|
|MARTI
|8,19
|129.348.946
|% 9,93
|
|MNDRS
|8,92
|141.085.124
|% -9,99
|
|ALCTL
|91,55
|375.891.337
|% -9,98
|
|DOGUB
|8,60
|22.655.683
|% -9,95
|
|SNGYO
|3,09
|809.249.704
|% -9,91
|
|BRKO
|2,01
|2.073.892
|% -9,87
|
|THYAO
|104,60
|10.584.460.184
|% -4,04
|
|YKBNK
|10,97
|8.793.246.712
|% 1,67
|
|ISCTR
|9,92
|7.172.158.446
|% 1,95
|
|AKBNK
|16,67
|6.916.148.424
|% 2,96
|
|EREGL
|37,04
|6.033.662.571
|% -1,49
|
|YKBNK
|10,97
|8.793.246.712
|% 1,67
|
|ISCTR
|9,92
|7.172.158.446
|% 1,95
|
|SKBNK
|2,36
|1.534.686.724
|% 0,85
|
|EKGYO
|5,53
|3.335.677.265
|% -0,54
|
|TSKB
|3,35
|1.830.305.659
|% 2,76
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6118
|18,6151
|% 0,07
|
|Euro
|19,3382
|19,3941
|% 0,64
|
|Sterlin
|22,0252
|22,1357
|% 0,12
|
|Frank
|19,6655
|19,7840
|% 0,20
|
|Riyal
|4,9377
|4,9624
|% 0,06
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.778
|1.778
|-0,52
|
|Altın Gr.
|1.061
|1.062
|-1,92
|
|Cumhuriyet
|7.096
|7.204
|11,00
|
|Tam
|7.040
|7.171
|-24,00
|
|Yarım
|3.419
|3.506
|-11,00
|
|Çeyrek
|1.709
|1.752
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|21,56
|21,59
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|12,85
|12,87
|-0,05
|
|B. Petrol
|92,39
|92,39
|-1,47
|
Seans Raporu
18:05
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17:59RNPOL
Yüzde 7.25 oranında artışla 20.12 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 610, 855 adet işlem
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BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler AKSEN, PGSUS, BIMAS
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17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 31, 08 artarak (% 0.76 ) 4, 132
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17:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : AKENR, KLMSN, HKTM, YEOTK, MEDTR, MTRKS, SMRTG, VAKBN, ITTFH, PNLSN
-
17:57
Tabandan işlem gören hisse senetleri : ZEDUR, MNDRS, DOGUB, KERVN, ALCTL, SNGYO