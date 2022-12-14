***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
14.12.2022 13:33
***FPY*** QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
QNB Finans Portföy Dow Jones İstanbul 20 Hisse Senedi Yoğun Borsa Yatırım Fonu'nun 14/12/2022 tarihi itibariyle portföyünde bulunan hisse senetlerinin sermaye arttırım bilgileri aşağıda tarafınız sunulmaktadır.
Yatırımcılarımızın fonun resmi sitesi olan www.djist.com adresinden detaylı bilgi alabileceklerini saygılarımızla arz ederiz.
TARİH HİSSE ORAN NOMİNAL TUTAR
16/12/2022 BIMAS %150.00 26.400 39,600.00 TL
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1087055
BIST
17:495.139
En Yüksek
|Değişim
|: -2,24%
|| -117,49
|Açılış
|: 5.275
|
|Önceki Kapanış
|: 5.256
|
5.302
En Düşük
5.138
17:4918,6447
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0021
|Açılış
|: 18,6950
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6900
|
18,6625
En Düşük
18,5454
17:4919,8557
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0403
|Açılış
|: 19,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 19,8900
|
19,9080
En Düşük
19,7315
17:491.085,53
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,33
|Açılış
|: 1.085,53
|
|Önceki Kapanış
|: 1.085,20
|
1.086,92
En Düşük
1.080,27
BIST En Aktif Hisseler17:47
|BRSAN
|91,30
|224.651.592
|% 10,00
|
|KRDMA
|19,03
|504.474.518
|% 10,00
|
|BRYAT
|1.313,40
|297.015.531
|% 10,00
|
|BTCIM
|40,70
|833.946.043
|% 10,00
|
|PLTUR
|10,01
|501.171
|% 10,00
|
|GEDIK
|7,63
|27.598.538
|% -20,69
|
|YESIL
|4,40
|41.620.624
|% -8,52
|
|METRO
|2,15
|64.727.595
|% -7,33
|
|BRMEN
|2,94
|682.585
|% -6,96
|
|HEDEF
|21,36
|30.565.730
|% -6,89
|
|KRDMD
|18,52
|15.544.680.560
|% -1,59
|
|ASELS
|57,35
|8.171.459.170
|% -3,37
|
|THYAO
|139,30
|8.053.946.172
|% -3,26
|
|AKBNK
|17,59
|5.989.531.511
|% 0,74
|
|VAKBN
|10,94
|5.888.660.748
|% 3,70
|
|KRDMD
|18,52
|15.544.680.560
|% -1,59
|
|EKGYO
|8,07
|5.236.745.620
|% 2,02
|
|SKBNK
|2,78
|1.758.077.617
|% 0,72
|
|VAKBN
|10,94
|5.888.660.748
|% 3,70
|
|YKBNK
|11,53
|5.128.535.877
|% -0,17
|
|17:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6364
|18,6486
|% 0,03
|
|Euro
|19,8416
|19,8579
|% 0,21
|
|Sterlin
|23,0084
|23,1238
|% 0,15
|
|Frank
|20,0351
|20,1558
|% 0,27
|
|Riyal
|4,9435
|4,9683
|% -0,01
|
|17:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.811
|1.811
|0,45
|
|Altın Gr.
|1.084
|1.085
|-0,58
|
|Cumhuriyet
|7.248
|7.357
|-8,00
|
|Tam
|7.289
|7.338
|-6,00
|
|Yarım
|3.530
|3.587
|-3,00
|
|Çeyrek
|1.770
|1.793
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|23,85
|23,87
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|14,26
|14,28
|0,05
|
|B. Petrol
|81,89
|81,89
|1,21
|
Seans Raporu
17:47
daha fazla
-
17:59MAKTK
Yüzde -5.79 oranında düşüşle 6.18 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 715, 721 adet işlem
-
17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -102, 48 kaybederek (% -1.81 ) 5, 546
-
17:58XU100
Endeks 5, 171 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 62 altında . İşlem hacmi 145, 820.00 milyon TL de
-
17:58HEDEF
Yüzde -6.10 oranında düşüşle 21.54 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 345, 964 adet işlem
-
17:57HUNER
Yüzde -4.93 oranında düşüşle 13.70 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 036, 848 adet işlem